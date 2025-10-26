Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

Satish Shah Funeral: फूट-फूट कर रोईं ‘अनुपमा’ स्टार रूपाली गांगुली, सामने आया वीडियो

Rupali Ganguly: दिवंगत अभिनेता सतीश शाह का अंतिम संस्कार का वीडियो सामने आया है। जिसमें एक्ट्रेस रुपाली गांगुली फफक-फफक कर रोती हुई नजर आईं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

Oct 26, 2025

Rupali Ganguly Cry Video

सतीश शाह अंतिम संस्कार: फोटो में रूपाली गांगुली और सुमित राघवन। (इमेज सोर्स: टेली मसाला)

Rupali Ganguly Cry Video: दिग्गज अभिनेता सतीश शाह को मुंबई के विले पार्ले पश्चिम स्थित पवन हंस श्मशान घाट पर आज (रविवार) को नम आंखों से विदाई दी गई। इस मौके पर बॉलीवुड से लेकर टीवी इंडस्ट्री तक के कई सितारे उन्हें आखिरी बार अलविदा कहने पहुंचे।

उनके लोकप्रिय शो ‘साराभाई वर्सेस साराभाई’ की पूरी टीम- रूपाली गांगुली, सुमित राघवन, राजेश कुमार, रत्ना पाठक शाह और नसीरुद्दीन शाह जैसे स्टार्स ने अपने प्रिय साथी को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा पंकज कपूर, डेविड धवन, सुप्रिया पाठक, दीपक पाराशर, नील नितिन मुकेश, अनंत नाग, अवतार गिल, और रूमी जाफरी जैसे कई कलाकार भी मौजूद रहे।

जग्गू दादा और जॉनी लीवर भी थे मौजूद

श्मशान घाट पर जैकी श्रॉफ और जॉनी लीवर भी पहुंचे। दोनों ने अपने दोस्त को अंतिम सलाम किया। जब एंबुलेंस सतीश शाह के पार्थिव शरीर को लेकर पहुंची, तो वहां मौजूद हर आंख नम थी।

फफक-फफक कर रोने लगी रुपाली गांगुली

‘अनुपमा’ फेम रूपाली गांगुली भी सतीश शाह के अंतिम संस्कार में पहुंचीं थी। उनका एक फफक-फफक कर रोने वाला वीडियो भी सामने आया है, जो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है। उन्होंने काले रंग का चश्मा भी पहन रखा है। देखें वीडियो-

74 साल की उम्र में अभिनेता का निधन

शनिवार को मुंबई में 74 साल की उम्र में अभिनेता का निधन हो गया। फिल्म निर्माता अशोक पंडित ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी थी। उन्होंने बताया था कि सतीश शाह को शिवाजी पार्क स्थित हिंदुजा अस्पताल ले जाया गया था, जहां उनकी मौत हो गई।

सतीश शाह भारतीय सिनेमा और टेलीविजन के लोकप्रिय कैरेक्टर आर्टिस्ट थे, जो अपनी बेजोड़ कॉमिक टाइमिंग और अभूतपूर्व अभिनय प्रतिभा के लिए जाने जाते थे।

अमिताभ बच्चन से लेकर सलमान खान तक कई सेलेब्स ने सोशल मीडिया पर सतीश शाह को भावभीनी श्रद्धांजलि दी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bollywood

Entertainment

Published on:

26 Oct 2025 05:23 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / Satish Shah Funeral: फूट-फूट कर रोईं ‘अनुपमा’ स्टार रूपाली गांगुली, सामने आया वीडियो

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

राज बब्बर हुए परेशान, इस बात का है भारी दुख, सामने आया नोट

Raj Babbar
बॉलीवुड

पाकिस्तान सरकार का सनका माथा, मिर्ची लगी तो सलमान खान को कर दिया आतंकवादी घोषित

Pakistan declares Salman Khan a terrorist
मनोरंजन

पंकज धीर के निधन से टूटे निकितिन धीर, इमोशनल नोट आया सामने

Nikitin Dheer latest post
बॉलीवुड

Thamma Box Office Collection Day 5: सौ करोड़ी बनी हॉरर-कॉमेडी ‘Thamma’, क्या तोड़ पाएगी इन 5 फिल्मों का रिकॉर्ड?

Thamma Crosses 100 Crore
बॉलीवुड

रवीना टंडन का वो सच… शादी से पहले 21 की उम्र में बन गई थी मां, जानें पूरा किस्सा

Raveena Tandon
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.