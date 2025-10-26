Satish Shah Funeral: फूट-फूट कर रोईं ‘अनुपमा’ स्टार रूपाली गांगुली, सामने आया वीडियो

सतीश शाह अंतिम संस्कार: फोटो में रूपाली गांगुली और सुमित राघवन। (इमेज सोर्स: टेली मसाला)
Rupali Ganguly Cry Video: दिग्गज अभिनेता सतीश शाह को मुंबई के विले पार्ले पश्चिम स्थित पवन हंस श्मशान घाट पर आज (रविवार) को नम आंखों से विदाई दी गई। इस मौके पर बॉलीवुड से लेकर टीवी इंडस्ट्री तक के कई सितारे उन्हें आखिरी बार अलविदा कहने पहुंचे।
उनके लोकप्रिय शो ‘साराभाई वर्सेस साराभाई’ की पूरी टीम- रूपाली गांगुली, सुमित राघवन, राजेश कुमार, रत्ना पाठक शाह और नसीरुद्दीन शाह जैसे स्टार्स ने अपने प्रिय साथी को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा पंकज कपूर, डेविड धवन, सुप्रिया पाठक, दीपक पाराशर, नील नितिन मुकेश, अनंत नाग, अवतार गिल, और रूमी जाफरी जैसे कई कलाकार भी मौजूद रहे।
श्मशान घाट पर जैकी श्रॉफ और जॉनी लीवर भी पहुंचे। दोनों ने अपने दोस्त को अंतिम सलाम किया। जब एंबुलेंस सतीश शाह के पार्थिव शरीर को लेकर पहुंची, तो वहां मौजूद हर आंख नम थी।
‘अनुपमा’ फेम रूपाली गांगुली भी सतीश शाह के अंतिम संस्कार में पहुंचीं थी। उनका एक फफक-फफक कर रोने वाला वीडियो भी सामने आया है, जो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है। उन्होंने काले रंग का चश्मा भी पहन रखा है। देखें वीडियो-
शनिवार को मुंबई में 74 साल की उम्र में अभिनेता का निधन हो गया। फिल्म निर्माता अशोक पंडित ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी थी। उन्होंने बताया था कि सतीश शाह को शिवाजी पार्क स्थित हिंदुजा अस्पताल ले जाया गया था, जहां उनकी मौत हो गई।
सतीश शाह भारतीय सिनेमा और टेलीविजन के लोकप्रिय कैरेक्टर आर्टिस्ट थे, जो अपनी बेजोड़ कॉमिक टाइमिंग और अभूतपूर्व अभिनय प्रतिभा के लिए जाने जाते थे।
अमिताभ बच्चन से लेकर सलमान खान तक कई सेलेब्स ने सोशल मीडिया पर सतीश शाह को भावभीनी श्रद्धांजलि दी है।
