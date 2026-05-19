पंजाबी सिंगर की हत्या कर नहर में फेंकी लाश? लुधियाना से गनपॉइंट पर किया था किडनैप

इतना ही नहीं, इस पूरे मामले के संबंध में उनके भाई ने बताया कि 13 मई की शाम करीब 6:30 बजे इंदर कौर घर से कुछ सामान खरीदने के लिए अपनी कार से निकली थीं, लेकिन वापस घर नहीं लौटीं। इसके बाद परिवार ने उनकी खोजबीन शुरू की और जब उनसे कनेक्ट नहीं हो पाया तो पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस जांच के दौरान साफ हुआ कि इंदर कौर मोगा के रहने वाले सुखविंदर सिंह नाम के व्यक्ति को जानती थीं, जो वर्तमान में कनाडा में रहता है। परिवार का आरोप है कि सुखविंदर पहले से शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हैं, फिर भी वो इंदर कौर पर शादी के लिए दबाव डालता रहा।