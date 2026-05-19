छोड़कर चली गई गर्लफ्रेंड, रोते-रोते कैमरे के सामने पुनीत सुपरस्टार ने उड़ाए सिर के बाल

Puneet Superstar Goes Bald Video: सोशल मीडिया पर अपने क्रिंज कंटेंट के लिए मशहूर पुनीत सुपरस्टार अक्सर अपने वीडियोज से लोगों को हैरान कर देते हैं। कभी वो किसी कचरे में अपना मुंह डालते हुए नजर आते हैं तो कभी वो गंदा पानी पीते हुए दिखाई देते हैं। हाल ही में पुनीत सुपरस्टार ने एक ऐसा वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने बहुत बड़ा कदम उठा लिया है। रोते-रोते पुनीत ने अपने बालों पर रेजर चलाते हुए अपना पूरा सिर मुंडवा लिया है।