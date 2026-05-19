Cannes में मौनी रॉय का जलवा, इधर तलाक के बाद सूरज नांबियार ने शेयर की तस्वीरें

इतना ही नहीं, सूरज ने अपने बयान में साफ कहा कि उनके अलगाव को लेकर जो खबरें फैलाई जा रही हैं वे बेबुनियाद और गलत इरादे से बनाई गई हैं। उन्होंने एक-एक आरोप को खारिज करते हुए कहा कि न कोई एलिमनी है, न कोई झगड़ा और न ही कोई तीसरा पक्ष इस मामले में शामिल है। साथ ही, सूरज ने बताया कि मौनी और उन्होंने आपसी सम्मान और एक-दूसरे की भलाई का ध्यान रखते हुए अलग होने का फैसला किया। उनके मुताबिक जो भी इससे अलग बताया जा रहा है वह मनगढ़ंत है और कुछ मामलों में जानबूझकर दो लोगों को बदनाम करने की कोशिश है।