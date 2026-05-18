मौनी से तलाक के बाद सूरज नांबियार ने धोखा देने की खबरों पर तोड़ी चुप्पी, एलीमनी को बताया बकवास

सूरज ने अपने ऊपर लगे धोखे के आरोपों और किसी तीसरी महिला के शामिल होने की अफवाहों पर कड़ा ऐतराज जताया। उन्होंने कहा, "इस पूरे मामले में कोई थर्ड पार्टी शामिल नहीं है। मैंने और मौनी ने आपसी सहमति, सम्मान और एक-दूसरे की भलाई को ध्यान में रखते हुए अलग होने का फैसला किया है। इसके अलावा जो कुछ भी लिखा जा रहा है, वह सिर्फ कल्पना है। कुछ लोग इस मामले में हमारे उन मासूम दोस्तों को घसीट रहे हैं, जिनका इससे कोई लेना-देना नहीं है। ऐसा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मौनी और मैंने इस मुश्किल दौर में अपनी गरिमा बनाए रखी है और हम दूसरों से भी इसी गरिमा की उम्मीद करते हैं।"