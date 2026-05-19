AIMIM पार्षद पर बुलडोजर एक्शन से भड़का हाई कोर्ट, कहा- ये यूपी-बिहार नहीं महाराष्ट्र है, इस कल्चर को ना घुसने दें

दरअसल, यह पूरा मामला उस वक्त चर्चा में आया, जब नासिक स्थित टीसीएस इकाई में यौन उत्पीड़न और जबरन धर्मांतरण मामले की आरोपी निदा खान को कथित तौर पर पनाह देने के आरोप में पार्षद मतीन पटेल का नाम सामने आया। जांच एजेंसियों के अनुसार, निदा खान कई दिनों तक AIMIM नेता के नारेगांव स्थित फ्लैट में छिपी हुई थी। इसके बाद पुलिस ने मतीन पटेल को भी मामले में आरोपी बनाया, जबकि नगर निगम ने उनकी कथित अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर कार्रवाई शुरू कर दी। अब इसी कार्रवाई को लेकर हाईकोर्ट ने महानगरपालिका की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं।