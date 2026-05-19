Pune: हाई कोर्ट की वकील से चलती कार में रेप! पुलिस ने 3 आरोपियों को दबोचा

महाराष्ट्र के पुणे से एक बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है। बॉम्बे हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करने वाली एक महिला वकील ने आरोप लगाया है कि उसके साथ चलती कार में दुष्कर्म किया गया। पुलिस ने बताया कि पीड़ित महिला की पहचान एक व्यक्ति से मैट्रिमोनियल वेबसाइट के जरिए हुई थी, जिसके बाद दोनों की मुलाकात पुणे के एक होटल में हुई। इसी के बाद कथित वारदात हुई। मामले में तीन आरोपियों को पकड़ा गया है, जबकि चौथे आरोपी की तलाश जारी है।