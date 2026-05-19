आखिर क्यों मधु चोपड़ा को परिणीति-राघव की तस्वीरें डिलीट करने की मिली थी सलाह! जानें ऐसा क्यों

परिणीति और राघव ने 24 सितंबर 2023 को पारंपरिक हिंदू रीति-रिवाजों के साथ शादी की थी। इस शाही समारोह में परिवार और करीबी दोस्त शामिल हुए थे। शादी के बाद दोनों लगातार सुर्खियों में बने रहे। दरअसल, साल 2025 में 19 अक्टूबर को कपल ने अपने बेटे नीर का वेलकम किया, जिसकी खबर ने फैंस को काफी खुश कर दिया था। बता दें, 24 अप्रैल को राघव चड्ढा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि पार्टी अपने मूल सिद्धांतों से भटक चुकी है, जिसके चलते उन्होंने ये कदम उठाया। जिससे सोशल मीडिया पर जबरदस्त हलचल पैदा कर दी है।