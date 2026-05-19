‘करुप्पु’ ने रचा इतिहास, 4 दिन में 142 करोड़ रुपये की कमाई कर बनी सूर्या की Highest Grossing फिल्म

Suriya Career Best Film Karuppu: सूर्या और तृषा कृष्णन की फिल्म 'करुप्पु' बीती 15 मई को रिलीज हुई है और रिलीज के 3 दिन में ही बॉक्स ऑफिस कर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है. रिलीज के पहले तीन दिनों में शानदार कमाई करने के बाद फिल्म ‘करुप्पु’ ने सोमवार को भी बॉक्स ऑफिस पर मजबूत पकड़ बना ली है। इतना ही नहीं, ये फिल्म साउथ स्टार सूर्या के करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। इसके साथ ही तृषा और सूर्या की ये फिल्म ‘करुप्पु’ 2026 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म भी बन चुकी है। Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने वर्ल्डवाइड अब तक तकरीबन 142 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है।