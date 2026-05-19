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‘करुप्पु’ ने रचा इतिहास, 4 दिन में 142 करोड़ रुपये की कमाई कर बनी सूर्या की Highest Grossing फिल्म

Suriya Career Best Film Karuppu: आरजे बालाजी के निर्देशन में बनी फिल्म 'करुप्पु' तमिल सिनेमा के लिए बड़ी राहत बनकर सामने आई है। लंबे समय से कई बड़े तमिल सुपरस्टार्स की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रही थीं, लेकिन 'करुप्पु' ने आते ही माहौल बदल दिया।

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मुंबई

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Rashi Sharma

May 19, 2026

Suriya Career Best Film Karuppu

करुप्पु का बॉक्स ऑफिस तूफान। (फोटो सोर्स: IMDb)

Suriya Career Best Film Karuppu: सूर्या और तृषा कृष्णन की फिल्म 'करुप्पु' बीती 15 मई को रिलीज हुई है और रिलीज के 3 दिन में ही बॉक्स ऑफिस कर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है. रिलीज के पहले तीन दिनों में शानदार कमाई करने के बाद फिल्म ‘करुप्पु’ ने सोमवार को भी बॉक्स ऑफिस पर मजबूत पकड़ बना ली है। इतना ही नहीं, ये फिल्म साउथ स्टार सूर्या के करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। इसके साथ ही तृषा और सूर्या की ये फिल्म ‘करुप्पु’ 2026 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म भी बन चुकी है। Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने वर्ल्डवाइड अब तक तकरीबन 142 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है।

सूर्या की 'सिंघम 2' के नाम था सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म का रिकॉर्ड

"करुप्पु" से पहले, 13 साल पहले रिलीज हुई फिल्म "सिंघम 2" के नाम सूर्या के करियर की सबसे ज्यादा लाइफटाइम कमाई का रिकॉर्ड दर्ज था, जिसने बॉक्स ऑफिस पर वर्ल्डवाइड लगभग 122 करोड़ रुपये की कमाई की थी। सूर्या की दूसरी सफल फिल्मों में '24' और 'सिंघम 3' शामिल हैं, जिन्होंने कुल 118 करोड़ रुपये और 113 करोड़ रुपये की कमाई की थी।

‘करुप्पु’ ने सूर्या की हाल की कई फिल्मों को कमाई के मामले में पीछे छोड़ दिया है। ‘कंगुवा’ ने दुनियाभर में करीब 105-110 करोड़ रुपये कमाए थे, जबकि कार्तिक सुब्बाराज की फिल्म ‘रेट्रो’ का कुल कलेक्शन 97.35 करोड़ रुपये रहा। वहीं ‘एथारक्कुम थुनिंधावन’ ने लगभग 71.40 करोड़ रुपये की कमाई की थी। अब ‘करुप्पु’ इन सभी फिल्मों से आगे निकल चुकी है।

"करुप्पु" द्वारा अब तक की गई कमाई के आंकड़ों पर नजर डालें तो, सोमवार को इसकी कमाई में 49.6% की गिरावट देखी गई। इससे पहले, रिलीज के तीसरे दिन (जो कि पहला रविवार था) फिल्म ने लगभग 28.35 करोड़ रुपये की कमाई की थी।

वहीं, फिल्म ने शुरुआती वीकेंड में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए, सिर्फ तीन दिनों में दुनिया भर में 120.75 करोड़ रुपये की कमाई की। सूर्या के करियर के लिए बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म एक बड़ी जीत है. इस फिल्म ने सूर्या का ही पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिया है और पिछले दो सालों की बेहतरीन तमिल ब्लॉकबस्टर फिल्मों की की कतार में शामिल कर दिया है।

'करुप्पु' ने तोड़े सूर्या की फिल्मों के रिकॉर्ड

रिलीज के सिर्फ तीन दिनों में ही ‘करुप्पु’ ने सूर्या की पोस्ट-पैंडेमिक फिल्मों ‘कंगुवा’ और ‘रेट्रो’ की पूरी लाइफटाइम कमाई को पीछे छोड़ दिया। उम्मीद की जा रही है कि फिल्म चौथे दिन यानी पहले सोमवार को ‘सिंघम 2’ का रिकॉर्ड भी तोड़ देगी और सूर्या के करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन जाएगी।

फिल्म का नामवर्ल्डवाइड कलेक्शनस्थिति
‘करुप्पु’₹142 करोड़+सूर्या की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म
‘सिंघम 2’₹120-122 करोड़पिछला करियर बेस्ट रिकॉर्ड
‘24’₹118 करोड़सुपरहिट
‘सिंघम 3’₹113 करोड़सुपरहिट
‘कंगुवा’₹105-110 करोड़पोस्ट-पैंडेमिक रिलीज
‘रेट्रो’₹97.35 करोड़कार्तिक सुब्बाराज निर्देशित फिल्म
‘एथारक्कुम थुनिंधावन’₹71.40 करोड़एक्शन ड्रामा फिल्म

आरजे बालाजी के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने तीसरे दिन 28.35 करोड़ रुपये कमाए (जो दूसरे दिन के कलेक्शन से 17.4% ज़्यादा है), जिससे इसका दुनिया भर का कुल कलेक्शन 120 करोड़ रुपये हो गया। इसके साथ ही, भारत में इसका कुल कलेक्शन 78.75 करोड़ रुपये और कुल शुद्ध कमाई 68.00 करोड़ रुपये हो गई, जबकि विदेशों में इसका कुल कलेक्शन 42 करोड़ रुपये रहा। विदेशों में, इसने अब तक 47 करोड़ रुपये कमाए हैं। भारत में इसका कुल शुद्ध कलेक्शन 82.30 करोड़ रुपये (और अभी भी जारी है) तक पहुंच गया है।

यह कहने की जरूरत नहीं है कि आरजे बालाजी द्वारा लिखी और निर्देशित फिल्म "करुप्पु" तमिलनाडु के बॉक्स ऑफिस के लिए एक लंबे सूखे के बाद राहत बनकर आई है। "करुप्पु" से पहले हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्में, यहां तक कि धनुष और शिवकार्तिकेयन जैसे बड़े सितारों की फिल्में भी, "करुप्पु स्वामी" जैसी जबरदस्त सफलता हासिल नहीं कर पाईं।

दूसरी ओर, उम्मीद है कि "करुप्पु" जल्द ही 200 करोड़ रुपये का आंकड़ा छू लेगी। वाकई, तमिल सिनेमा के लिए यह एक ज़बरदस्त रक्षक साबित हुई है!

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Updated on:

19 May 2026 05:28 pm

Published on:

19 May 2026 05:24 pm

Hindi News / Entertainment / Tollywood / ‘करुप्पु’ ने रचा इतिहास, 4 दिन में 142 करोड़ रुपये की कमाई कर बनी सूर्या की Highest Grossing फिल्म

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