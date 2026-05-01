फडणवीस का राज ठाकरे को करारा जवाब, कहा- महाराष्ट्र की सोच इतनी छोटी नहीं, मराठी न आने पर किसी को पीटें

महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों से ऑटो-रिक्शा व टैक्सी चालकों के लिए मराठी भाषा अनिवार्य करने का मुद्दा गरमाया हुआ है। राज्य सरकार ने बाहरी राज्यों से आए चालकों के लिए 1 मई से मराठी भाषा जरुरी कर दिया था और लाइसेंस रद्द करने की चेतावनी दी थी। हालांकि, यूनियनों के विरोध के बाद इस नियम को लागू करने की समय सीमा अगस्त तक बढ़ा दी गई है। इसी मुद्दे को लेकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे ने सरकार पर कटाक्ष किया। जिसके बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी पलटवार करते हुए अपनी सरकार का रुख सामने रखा है।