Wrong Fruit Combination : तरबूज के साथ ऐसे फल खाना “जहरीला”; जानिए किन फलों का मिश्रण खतरनाक

जैसे अंगूर/स्ट्रॉबेरी के साथ केला या खजूर। अधिकतर लोग फ्रूट सलाद में बिना सही कॉम्बिनेशन के सभी फलों को मिला देते हैं। जबकि, ये गलत तरीका है। मीठे फलों में मौजूद शुगर को पचने के लिए अलग एंजाइम्स चाहिए होते हैं, जबकि खट्टे फलों का एसिड उस पाचन प्रक्रिया को धीमा कर देता है। जब मीठे फल लंबे समय तक पेट में रहते हैं, तो वे फर्मेंट (Ferment) होने लगते हैं यानी सड़ने लगते हैं।