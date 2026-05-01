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मुंबई में 1745 करोड़ की कोकीन जब्त, गृह मंत्री अमित शाह बोले- हम ड्रग्स गिरोहों को कुचल देंगे

NCB Mumbai Cocaine Seize: गृह मंत्री अमित शाह ने इस सफलता के लिए एनसीबी की सराहना की। उन्होंने 'एक्स' पर लिखा कि यह कार्रवाई 'बॉटम-टू-टॉप' दृष्टिकोण का एक बेहतरीन उदाहरण है। एनसीबी ने पहले एक छोटी खेप का पता लगाया और उसकी कड़ी जोड़ते हुए एक विशाल अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क तक पहुंचने में सफलता हासिल की। उन्होंने दोहराया कि सरकार नशीले पदार्थों के गिरोह को पूरी तरह से कुचलने के लिए दृढ़ संकल्पित है।

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मुंबई

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Dinesh Dubey

May 01, 2026

Amit shah

गृह मंत्री अमित शाह (ANI)

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने मुंबई में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। एजेंसी ने 1745 करोड़ रुपये की 349 किलो उच्च गुणवत्ता वाली कोकीन जब्त की है, जिसे हाल के समय की सबसे बड़ी ड्रग्स बरामदगी में से एक माना जा रहा है।

इस बड़ी सफलता पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एनसीबी को बधाई देते हुए कहा कि सरकार मादक पदार्थों के गिरोह को पूरी तरह से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है।

छोटी खेप से बेनकाब हुआ बड़ा ड्रग्स नेटवर्क

एनसीबी की इस कार्रवाई की खास बात यह रही कि एजेंसी ने एक छोटी खेप का पता लगाते हुए पूरे अंतरराष्ट्रीय सिंडिकेट तक पहुंच बनाई। अधिकारियों ने नीचे स्तर से जांच शुरू की और बड़े ड्रग्स नेटवर्क का भंडाफोड़ कर दिया।

अधिकारियों के मुताबिक, यह मामला एक बड़े अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स गिरोह से जुड़ा हुआ है, जिसकी जड़ें भारत के कई हिस्सों तक फैली हुई थीं।

मुंबई में हुई यह जब्ती न सिर्फ शहर बल्कि पूरे देश में ड्रग्स नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के रूप में देखी जा रही है। इससे साफ संकेत मिलता है कि अब जांच एजेंसियां सिर्फ छोटे तस्करों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि पूरे नेटवर्क को खत्म करने की रणनीति पर काम कर रही हैं।

इस कार्रवाई के बाद अब जांच एजेंसियां इस सिंडिकेट से जुड़े अन्य लोगों और नेटवर्क की तलाश में जुट गई हैं। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में और बड़े खुलासे हो सकते हैं, जिससे अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स तस्करी के नेटवर्क पर बड़ा असर पड़ेगा।

अमित शाह का सख्त संदेश- ड्रग्स माफिया को कुचल देंगे

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा कि यह कार्रवाई सरकार की मादक पदार्थों को लेकर जीरो टॉलरेंस नीति का स्पष्ट उदाहरण है। उन्होंने कहा कि देश में नशीले पदार्थों के कारोबार को खत्म करने के लिए एजेंसियां पूरी मजबूती से काम कर रही हैं। मुंबई में हुई कार्रवाई 'बॉटम-टू-टॉप' दृष्टिकोण का एक बेहतरीन उदाहरण है। एनसीबी ने पहले एक छोटी खेप का पता लगाया और उसकी कड़ी जोड़ते हुए एक विशाल अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क तक पहुंचने में सफलता हासिल की। उन्होंने दोहराया कि सरकार नशीले पदार्थों के गिरोह को पूरी तरह से कुचलने के लिए दृढ़ संकल्पित है।

शाह ने हाल ही में तुर्की से कुख्यात ड्रग तस्कर मोहम्मद सलीम डोला को भारत लाने को भी बड़ी सफलता बताया था। उन्होंने कहा कि अब ड्रग्स माफिया दुनिया के किसी भी कोने में छिप जाएं, भारतीय एजेंसियों की पहुंच से बच नहीं सकते।

अगले 3 साल की रणनीति भी तय

एनसीबी ने हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित जोनल डायरेक्टर्स कॉन्फ्रेंस में यह साफ किया है कि आने वाले तीन वर्षों में देशभर में ड्रग्स तस्करी और नशे के कारोबार पर कड़ा प्रहार किया जाएगा। एजेंसी की सभी फील्ड यूनिट्स को इस मिशन को और तेज करने का निर्देश दिया गया है।

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Updated on:

01 May 2026 03:37 pm

Published on:

01 May 2026 03:30 pm

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