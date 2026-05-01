मुंबई में 1745 करोड़ की कोकीन जब्त, गृह मंत्री अमित शाह बोले- हम ड्रग्स गिरोहों को कुचल देंगे

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा कि यह कार्रवाई सरकार की मादक पदार्थों को लेकर जीरो टॉलरेंस नीति का स्पष्ट उदाहरण है। उन्होंने कहा कि देश में नशीले पदार्थों के कारोबार को खत्म करने के लिए एजेंसियां पूरी मजबूती से काम कर रही हैं। मुंबई में हुई कार्रवाई 'बॉटम-टू-टॉप' दृष्टिकोण का एक बेहतरीन उदाहरण है। एनसीबी ने पहले एक छोटी खेप का पता लगाया और उसकी कड़ी जोड़ते हुए एक विशाल अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क तक पहुंचने में सफलता हासिल की। उन्होंने दोहराया कि सरकार नशीले पदार्थों के गिरोह को पूरी तरह से कुचलने के लिए दृढ़ संकल्पित है।