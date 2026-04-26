मराठी सीख लो वरना… ‘कैसा हराया’ वाली सहर शेख पर भड़की मनसे, कूरियर की ये खास चीज

बता दें कि इस साल जनवरी में सहर शेख ने ठाणे महानगरपालिका चुनाव (TMC) में मुंब्रा के वार्ड 30 (बी) से जीत हासिल की थी। यह क्षेत्र एनसीपी (शरद पवार गुट) के दिग्गज नेता व स्थानीय विधायक जितेंद्र आव्हाड का गढ़ माना जाता है, लेकिन सहर ने वहां उनके उम्मीदवार को करारी शिकस्त दी। शेख ने तब विजय जुलूस में आव्हाड पर ‘कैसा हराया…’ तंज कसा था। जिसके बाद उन्हें राज्यभर में पहचान मिली।