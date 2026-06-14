शेयर बाजार में डूबे 1.8 करोड़, प्रिंसिपल ने आइसक्रीम में जहर देकर पत्नी और दो बेटों को मारा, फिर की खुदकुशी

शुरुआती जांच में पुलिस को पता चला है कि आरोपी प्रिंसिपल ने अपनी पत्नी और दोनों बेटों को मौत के घाट उतारने के लिए बेहद खौफनाक तरीका अपनाया। उसने परिवार को जो आइसक्रीम खाने के लिए दी थी, उसमें पहले जहर मिला दिया गया था। जहर वाली आइसक्रीम खाने से जब तीनों की हालत बिगड़ गई और वे बेसुध हो गए, तो आरोपी ने घर पर ही फंदे से लटक कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली।