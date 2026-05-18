LPG सिलेंडर की छुट्टी? पुणे के वैज्ञानिकों ने खोजा देश का अपना सस्ता और साफ ईंधन

Dimethyl Ether India: भारत में हर दिन करोड़ों घरों में खाना पकाने के लिए एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इस रोजमर्रा की जरूरत के पीछे एक कड़वा सच यह है कि भारत को इसके लिए बहुत बड़े पैमाने पर विदेशों से ईंधन का इंपोर्ट करना पड़ता है। भारत की इसी विदेशी निर्भरता को कम करने और देश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए पुणे की एक प्रयोगशाला में वैज्ञानिक दिन-रात काम कर रहे हैं। सीएसआईआर-राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला CSIR-NCL के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा स्वदेशी और साफ-सुथरा ईंधन तैयार किया है, जो आने वाले समय में एलपीजी की जगह ले सकता है। इस नए ईंधन का नाम 'डीएमई' है, जिसे भारत की अगली पीढ़ी की गहरी तकनीकी खोज डीप-टेक इनोवेशन माना जा रहा है।