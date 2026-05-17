20 हजार टन एलपीजी लेकर भारत पहुंचा जहाज, आसान नहीं था होर्मुज स्ट्रेट पार करना, दुश्मन के रडार को दे दिया था चकमा

LPG Ship Arrives in India: पश्चिम एशिया में लगातार बढ़ते तनाव और होर्मुज स्ट्रेट में लगातार बने संकट के बीच भारत के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। रसोई गैस लेकर आ रहा एलपीजी कार्गो जहाज ‘सिमी’ रविवार सुरक्षित तरीके से गुजरात के कांडला स्थित दीनदयाल पोर्ट पहुंच गया। जब युद्ध के कारण तेल और गैस सप्लाई पर दबाव लगातार बढ़ रहा है तो यह खबर भारत के लिए राहत भरी है। मार्शल आइलैंड्स के झंडे वाले इस जहाज ने 13 मई को दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री रास्तों में शामिल स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पार किया था। पिछले करीब ढाई महीने से पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण यह इलाका बेहद तनावपूर्ण बना हुआ है। उसे पार करके यह जहाज भारत पहुंच चूका है।