NEET UG 2026 Paper Leak पर प्रियांक खरगे का बड़ा हमला, बोले- BJP-RSS ने बर्बाद किया छात्रों का भविष्य; धर्मेंद्र प्रधान से मांगा इस्तीफा

NEET UG 2026 Paper Leak: नीट यूजी 2026 का पेपर लीक होने के बाद विपक्ष ने मोदी सरकार को घेरा है। इसी बीच कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खरगे ने पेपर लीक होने के बाद बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों संगठनों ने मिलकर छात्रों का भविष्य सिस्टमेटिक तरीके से बर्बाद किया है और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए।