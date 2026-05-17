केंद्रीय मंत्री बंदी संजय कुमार के बेटे की मुश्किलें बढ़ी, POCSO मामले में 29 मई तक न्यायिक हिरासत में भेजे गए

पुलिस ने केंद्रीय मंत्री के बेटे साई भगीरथ की गिरफ्तारी पर कहा कि आरोपी जांच से बचता रहा, जिसके चलते करीमनगर, दिल्ली समेत कई शहरों में तलाशी अभियान चलाए गए और लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया गया। 16 मई 2026 की शाम को विश्वसनीय सूचना पर साइबराबाद की स्पेशल ऑपरेशंस टीम (SOT) ने मनचिरेवुला के टेक पार्क इलाके में नाकाबंदी कर भगीरथ को हिरासत में लिया। हिरासत में पूछताछ के दौरान आरोपी ने कथित तौर पर अपराध की बात स्वीकार की। मेडिकल जांच के बाद उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जहां अदालत ने उसे 29 मई 2026 तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।