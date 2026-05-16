मंत्री बंदी संजय कुमार के बेटे पर लगा है POCSO का आरोप, मजिस्ट्रेट के सामने पीड़िता का बयान दर्ज

BRS MLC दसोजू श्रवण कुमार ने कहा कि केंद्रीय मंत्री बंदी संजय को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए। उनका कहना है कि भले ही वह अपने बेटे के कथित अपराध के सीधे जिम्मेदार न हों, लेकिन आरोप है कि उन्होंने मामले को सुलझाने के लिए पीड़ित परिवार से बातचीत करवाई, बीच में लोगों को लगाया और पैसे देकर मामला शांत कराने की कोशिश की।