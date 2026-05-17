क्या Iran पर फिर से हमला करने वाला है America? होर्मुज में ब्लॉकेड और अब इजरायल ने शुरू कर दी सैन्य तैयारी

इससे पहले, ईरानी अधिकारियों ने कड़ा रुख बनाए रखा है। पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबफ ने कथित तौर पर चेतावनी दी थी कि तेहरान के 14-पॉइंट शांति प्लान के दूसरे प्रस्ताव पूरी तरह से बेनतीजा होंगे। ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट में शिपिंग को मैनेज करने के लिए एक नए सिस्टम का भी प्रस्ताव रखा है, जिसमें पार्लियामेंट कमेटी के चेयरमैन इब्राहिम अजीजी ने एक्स पर कहा कि “प्रोजेक्ट फ्रीडम” के ऑपरेटरों के लिए कुछ समुद्री रास्ते बंद रहेंगे, जबकि ईरान के साथ सहयोग करने वाले व्यावसायिक जहाजों को निर्धारित शर्तों के तहत आवाजाही की अनुमति दी जाएगी।