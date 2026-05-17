17 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

क्या Iran पर फिर से हमला करने वाला है America? होर्मुज में ब्लॉकेड और अब इजरायल ने शुरू कर दी सैन्य तैयारी

अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक एआई जेनरेटेड तस्वीर जारी करते हुए ईरान को चेतावनी दी है। उधर एनवाईटी की रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pushpankar Piyush

May 17, 2026

Donald Trump

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। (फोटो- ANI)

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव को लेकर एक परोक्ष चेतावनी दी है। उन्होंने एआई से बनी एक तस्वीर और संदेश पोस्ट किया, जिसमें लिखा था कि यह तूफान से पहले की शांति है। इसी बीच खबरें सामने आ रही हैं कि वह ईरान पर एयर स्ट्राइक फिर से शुरू करने को लेकर अपने शीर्ष सहयोगियों के साथ चर्चा कर रहे हैं।

ट्रंप ने शेयर की AI जेनरेटेड तस्वीर

उनके सोशल मीडिया पर शेयर की गई तस्वीर में राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिकी नौसेना के एक एडमिरल के साथ ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ हैट पहने हुए, तूफानी समुद्र और बिजली कड़कने के बीच एक नौसैनिक जहाज पर खड़े दिखाई दे रहे हैं। बैकग्राउंड में ईरानी जहाज भी नजर आ रहे हैं, जिससे संभावित टकराव के संकेत और मजबूत हुए हैं। इस पोस्ट को बड़े पैमाने पर तेहरान के लिए एक संदेश के तौर पर देखा जा रहा है।

ट्रंप का यह मैसेज ऐसे समय में आया है जब रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि उनका प्रशासनिक ईरान नीति पर जरूरी फैसले ले रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि ट्रंप ईरान पर एक बड़ा फैसला लेने की तैयारी कर रहे हैं और उनके सहयोगी कथित तौर पर कूटनीतिक कोशिशों के फेल होने पर नए एयर ऑपरेशन के लिए वैकल्पिक योजनाओं पर चर्चा कर रहे हैं।

हाल की बातों में, ट्रंप ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही शांति समझौता नहीं हुआ तो ईरान के लिए बहुत बुरा समय आएगा। फ्रेंच ब्रॉडकास्टर बीएफएमटीवी को दिए एक टेलीफोन इंटरव्यू में अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, "उनकी दिलचस्पी एक समझौते पर पहुंचने में है।

अराघची ने कहा- हमें अमेरिका की बातों पर भरोसा नहीं

इस बीच, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि उनकी सरकार को ट्रंप सरकार से नई बातचीत के लिए तैयार होने के मैसेज मिले हैं, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि वाशिंगटन के इरादों पर भरोसा नहीं है।

हालांकि दोनों पक्षों के बीच पिछले महीने सीजफायर हो गया था, फिर भी इस इलाके में तनाव बढ़ता जा रहा है, खासकर होर्मुज स्ट्रेट के आसपास, जो एक जरूरी समुद्री चोकपॉइंट है। होर्मुज से दुनिया भर के तेल के व्यापार का लगभग 20 फीसदी हिस्सा गुजरता है। अमेरिका खाड़ी में अपनी मजबूत नेवल मौजूदगी बनाए हुए है, जबकि उसके सबसे बड़े कैरियर, यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड ने हाल ही में एक लंबी तैनाती पूरी की है।

इससे पहले, ईरानी अधिकारियों ने कड़ा रुख बनाए रखा है। पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबफ ने कथित तौर पर चेतावनी दी थी कि तेहरान के 14-पॉइंट शांति प्लान के दूसरे प्रस्ताव पूरी तरह से बेनतीजा होंगे। ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट में शिपिंग को मैनेज करने के लिए एक नए सिस्टम का भी प्रस्ताव रखा है, जिसमें पार्लियामेंट कमेटी के चेयरमैन इब्राहिम अजीजी ने एक्स पर कहा कि “प्रोजेक्ट फ्रीडम” के ऑपरेटरों के लिए कुछ समुद्री रास्ते बंद रहेंगे, जबकि ईरान के साथ सहयोग करने वाले व्यावसायिक जहाजों को निर्धारित शर्तों के तहत आवाजाही की अनुमति दी जाएगी।

अमेरिका ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर फिर कर सकता है हमला

न्यूयॉर्क टाइम्स में रिपोर्ट किया है कि अमेरिकी सेना एकबार फिर ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमला कर सकती है। अमेरिका में इसे लेकर प्लानिंग भी चल रही है। पिछली बार न्यूक्लियर साइट्स को हमले में सिर्फ जमींदोज किया था। इस बार उसे पूरी तरह से खत्म करने के प्लान पर काम चल रहा है। NYT ने अपने रिपोर्ट में कहा कि इजरायली सेना भी नए सिरे से युद्ध की तैयारी में जुटी है। जिससे युद्ध के दूसरे चरण की शुरुआत के संकेत मिल रहे हैं।

ये भी पढ़ें

ईरान पर फिर से हमला करने की तैयारी में अमेरिका-इजराइल, डोनाल्ड ट्रंप के चीन से वापस लौटते ही आ गया बड़ा अपडेट
विदेश
Donald Trump

खबर शेयर करें:

Published on:

17 May 2026 01:26 pm

Hindi News / World / क्या Iran पर फिर से हमला करने वाला है America? होर्मुज में ब्लॉकेड और अब इजरायल ने शुरू कर दी सैन्य तैयारी

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सुरक्षा स्थिति में भारी गिरावट, पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग ने दी चेतावनी

balochistan and Khyber Pakhtunkhwa security situation
विदेश

रिपोर्ट में दावा- PM पद छोड़ने को तैयार है कीर स्टार्मर, ब्रिटेन की राजनीति में मचा भूचाल

UK political crisis
विदेश

होर्मुज में तनाव पर भारत का बड़ा संदेश, UN में साफ कहा- जहाजों को निशाना बनाना बर्दाश्त नहीं

Strait of Hormuz
विदेश

कांगो और युगांडा में तेजी से फैल रहा इबोला का प्रकोप, WHO ने घोषित किया स्वास्थ्य आपातकाल

World Health Organisation
विदेश

इजरायल-लेबनान सीजफायर फिर बेअसर, दक्षिणी लेबनान पर ताबड़तोड़ एयरस्ट्राइक; हिज्बुल्लाह का भी पलटवार

israel airstrikes Lebanon
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.