उमर खालिद को दिल्ली हाई कोर्ट से मिली 3 दिन की अंतरिम जमानत, मां की सर्जरी के चलते मिली राहत

हाई कोर्ट में अपनी अपील के दौरान उमर खालिद ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी। उन्होंने तर्क दिया कि निचली अदालत की यह टिप्पणी पूरी तरह गलत और निराधार थी कि उनके मामा उनके 'निकटतम संबंधी' (Immediate Relation) नहीं थे या मां की देखभाल के लिए परिवार के अन्य सदस्य मौजूद हैं। खालिद ने अदालत को बताया कि उनके अपने दिवंगत मामा के साथ बेहद करीबी रिश्ते थे। इसके अलावा, इस दुख की घड़ी में वे अपनी 87 वर्षीय बुजुर्ग नानी के साथ समय बिताना चाहते हैं और अपनी बीमार मां की सर्जरी के वक्त उनके साथ रहना चाहते हैं।