दिल्ली में खौफनाक वारदात! युवक के दोनों हाथ ग्राइंडर से काटे, पुलिस ने मुख्य आरोपी को दबोचा

हलवाई (लोकेश) को शादी वाले घर से 2 लाख रुपये लेने थे। शादी खत्म होने के बाद जब हलवाई पैसे मांगने गया तो अजय पाल और उसके साथियों ने लोकेश को जबरदस्ती पकड़कर बांध दिया। इसके बाद उनके साथ बहुत अमानवीय व्यवहार किया गया। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने बिजली से चलने वाले ग्राइंडर का इस्तेमाल कर उनके हाथ काटने की कोशिश की। लोकेश दर्द में चिल्लाता रहा और बचने के लिए चिल्लाता रहा। लेकिन इसके बाद भी हमलावरों पर कोई असर नहीं पड़ा।