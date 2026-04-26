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दिल्ली में खौफनाक वारदात! युवक के दोनों हाथ ग्राइंडर से काटे, पुलिस ने मुख्य आरोपी को दबोचा

Delhi crime news: दिल्ली के डाबड़ी इलाके में शादी की पेमेंट को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि हलवाई पर जानलेवा हमला कर दिया गया। आरोप है कि पैसे मांगने पर आरोपियों ने ग्राइंडर से उसके हाथ काटने की कोशिश की।

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नई दिल्ली

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Harshita Saini

Apr 26, 2026

Delhi crime news

प्रतीकात्मक तस्वीर

Delhi crime news: दिल्ली के डाबड़ी इलाके में एक हैरान कर देने वाली और मानवता पर सवाल खड़ा कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां पैसों को लेकर हुआ एक छोटा सा झगड़ा अचानक बहुत खतरनाक बन गया। विजय एन्क्लेव में रहने वाले एक हलवाई के साथ जो हुआ, उससे पूरे इलाके में डर फैल गया। मामला तब शुरू हुआ जब वह अपनी मेहनत के पैसे लेने गया था, लेकिन उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया।

बताया जा रहा है कि 32 साल के लोकेश गुप्ता, जो कैटरिंग और हलवाई का काम करते हैं, शादी का काम खत्म होने के बाद अपने करीब दो लाख रुपये लेने अजय पाल के घर पहुंचे थे। वहीं बात इतनी बढ़ गई कि झगड़ा हिंसा में बदल गया और उन पर बहुत क्रूरता के साथ हमला किया गया।

बकाया पैसे बने विवाद की वजह

हलवाई (लोकेश) को शादी वाले घर से 2 लाख रुपये लेने थे। शादी खत्म होने के बाद जब हलवाई पैसे मांगने गया तो अजय पाल और उसके साथियों ने लोकेश को जबरदस्ती पकड़कर बांध दिया। इसके बाद उनके साथ बहुत अमानवीय व्यवहार किया गया। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने बिजली से चलने वाले ग्राइंडर का इस्तेमाल कर उनके हाथ काटने की कोशिश की। लोकेश दर्द में चिल्लाता रहा और बचने के लिए चिल्लाता रहा। लेकिन इसके बाद भी हमलावरों पर कोई असर नहीं पड़ा।

एम्स में चल रहा इलाज

घटना की जानकारी मिलते ही दिल्ली पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और गंभीर रूप से घायल लोकेश को अस्पताल ले जाया गया। उनकी नाजुक हालत को देखते हुए एम्स में उन्हें रेफर किया गया। डॉक्टरों की टीम लगातार उनके इलाज में जुटी हुई है और उनके हाथों को बचाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। इस घटना ने इलाके के लोगों को झकझोर दिया है।

पुलिस ने आरोपी को दबोचा

मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और मुख्य आरोपी अजय पाल को पकड़ लिया है। इसके साथ ही दो नाबालिगों को भी हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने इस केस में सख्त धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में जांच गंभीरता से चल रही है ताकि पीड़ित को इंसाफ मिल सके और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके।

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Delhi News

Updated on:

26 Apr 2026 03:05 pm

Published on:

26 Apr 2026 03:04 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / दिल्ली में खौफनाक वारदात! युवक के दोनों हाथ ग्राइंडर से काटे, पुलिस ने मुख्य आरोपी को दबोचा

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