Delhi Zurich Flight: 193 किमी प्रति घंटे की स्पीड पर पायलट्स को क्यों करना पड़ा टेकऑफ रद्द? जानें वजह

टेकऑफ के लिए विमान तेजी से रफ्तार पकड़ रहा था और करीब 193 किमी प्रति घंटा (104 नॉट्स) तक पहुंच चुका था। तभी अचानक इंजन नंबर 1 में खराबी आ गई और उसमें आग लग गई। यह टेकऑफ का सबसे जरूरी और जोखिम भरा समय होता है, जहां छोटी सी गड़बड़ी भी बड़ा खतरा बन सकती है। स्थिति को गंभीर देखते हुए पायलट्स ने बिना समय बर्बाद किए तुरंत टेकऑफ रद्द करने का फैसला लिया और विमान को रनवे पर ही रोक दिया। विमान रुकने के बाद हालात को देखा गया और सुरक्षा के लिए तुरंत रनवे पर ही इमरजेंसी में यात्रियों को बाहर निकाला गया। इस दौरान लोगों में थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन क्रू मेंबर्स ने तेजी से सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया।