18 अप्रैल 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पुणे

पुणे एयरपोर्ट का रनवे अस्थायी रूप से बंद, भारतीय वायु सेना के जेट की हार्ड लैंडिंग से कई फ्लाइट्स डायवर्ट- जानें क्या हुआ?

IAF aircraft incident: पुणे एयरपोर्ट पर देर रात एक घटना के बाद रनवे को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा। इस वजह से कई फ्लाइट्स को दूसरे शहरों में डायवर्ट किया गया और यात्रियों को देरी का सामना करना पड़ा।

2 min read
Google source verification

पुणे

image

Harshita Saini

Apr 18, 2026

IAF aircraft incident pune airport runway closed flights diverted

पुणे एयरपोर्ट पर भारतीय वायु सेना के जेट की हार्ड लैंडिंग (सोर्स-ANI)

IAF aircraft incident: पुणे एयरपोर्ट पर शुक्रवार देर रात रनवे को अचानक से हुई एक घटना की वजह से अस्थाई रूप से बंद करना पड़ा। इस वजह से कई फ्लाइट्स को डायवर्ट किया गया औऱ दूसरे शहरों में भेजा गया। इससे यात्रियों को देरी का सामना करना पड़ा और इसी वजह से वे थोड़े परेशान नजर आए। जानकारी के अनुसार, भारतीय वायु सेना के एक विमान को लैंडिंग के दौरान तकनीकी गड़बड़ी का सामना करना पड़ा जिसके चलते एयरपोर्ट पर इतनी अव्यवस्था हुई। इस बात की पुष्टि भारतीय वायु सेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट डालकर की।

लैंडिंग के दौरान क्या हुआ था?

आपको बता दें, भारतीय वायु सेना की लैंडिंग के समय उसके लैंडिंग गियर में खराबी आ गई थी। यह घटना रात के करीब 10:25 बजे हुई। गियर में खराबी आने के कारण लैंडिंग सामान्य तरीके से नहीं हो पाई और उसे हार्ड लैंडिंग करनी पड़ी। इसके बाद विमान रनवे पर ही रुक गया, जिससे बाकी विमानों के आने-जाने का रास्ता बंद हो गया। एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) के अनुसार, रनवे को साफ करने और सब कुछ सामान्य करने में लगभग 4 से 5 घंटे लग सकते थे। तकनीकी टीम तुरंत मौके पर पहुंची और विमान को हटाने व रनवे को सुरक्षित करने का काम शुरू कर दिया।

अधिकारियों का बयान

इस मामले पर भारतीय वायु सेना ने बताया कि एक उनके विमान में आई समस्या की वजह से रनवे कुछ समय के लिए बंद करना पड़ा। राहत की बात यह है कि विमान में मौजूद सभी लोग पूरी तरह सुरक्षित हैं और किसी भी तरह का नुकसान नहीं हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि रनवे को जल्द से जल्द दोबारा चालू करने की कोशिश चल रही है।

वहीं, नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि एयरलाइंस को जानकारी दे दी गई है और हालात को ठीक होने में कुछ घंटे लग सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि वे लगातार एयरपोर्ट और एयर फोर्स के अधिकारियों से बात कर रहे हैं, ताकि जल्द सब कुछ सामान्य हो सके।

फ्लाइट डायवर्जन की वजह से यात्री परेशान

रनवे बंद होने की वजह से कई फ्लाइट्स को अचानक दूसरे शहरों में भेजना पड़ा, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी हुई। पुणे आने वाली करीब 8 फ्लाइट्स को सूरत, गोवा, नवी मुंबई, चेन्नई और कोयंबटूर भेज दिया गया। कुछ फ्लाइट्स रद्द भी करनी पड़ीं, जैसे चेन्नई से आने वाली IndiGo 6E607, दिल्ली से 6E5322 और बेंगलुरु से Akasa Air QP1311। वहीं, पुणे से जाने वाली IndiGo 6E391 (बेंगलुरु), 6E956 (वडोदरा) और 6E2375 (दिल्ली) भी रद्द हो गईं। इन सब कारणों से यात्रियों को देरी और प्लान बदलने की परेशानी झेलनी पड़ी।

9 घंटे बाद फ्लाइट्स फिर से शुरू

लगभग 9 घंटे बाद पुणे एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स दोबारा चलने लगीं। मंत्री मुरलीधर मोहोल ने बताया कि मरम्मत का काम तेजी से किया गया और सबसे ज्यादा ध्यान सुरक्षा पर रखा गया। सुबह 7:30 बजे से फ्लाइट्स ने उड़ान भरना शुरू किया और 8 बजे के बाद आने वाली फ्लाइट्स की लैंडिंग भी शुरू की गई। धीरे-धीरे पूरे दिन में हालात सामान्य होने की उम्मीद है।

ये भी पढ़ें

TCS Nashik Case: ‘भगवान का शुक्र है कि मैं बच गई,’ कंपनी में 6 साल काम कर चुकी महिला ने तोड़ी चुप्पी और खोले कंपनी के राज
पुणे
TCS Nashik Case woman employee serious allegations harassment controversy

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

accident

भारतीय वायु सेना

Updated on:

18 Apr 2026 08:34 am

Published on:

18 Apr 2026 08:13 am

Hindi News / Maharashtra / Pune / पुणे एयरपोर्ट का रनवे अस्थायी रूप से बंद, भारतीय वायु सेना के जेट की हार्ड लैंडिंग से कई फ्लाइट्स डायवर्ट- जानें क्या हुआ?

बड़ी खबरें

View All

पुणे

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

अशोक खरात केस में खूनी मोड़: अहम गवाह डॉ. जितेंद्र शेलके की भीषण सड़क हादसे में मौत, पत्नी ने भी तोड़ा दम

पुणे

Amravati Case: ‘ब्रेकअप के बाद बन गया प्लेबॉय’, सबसे ज्यादा लड़कियों को जाल में फंसाने की लगाता था शर्त

amravati ayan ahmad case influencer blackmail scandal bulldozer action
पुणे

Amravati Sex Scandal: आयान के ‘बर्थडे’ का वीडियो वायरल, आतिशबाजी और पुलिस के हाथों से केक, 6 पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज

6 policemen suspended Maharashtra Amravati sexual assault case
पुणे

TCS Nashik Case: ‘घर पर आई ही नहीं पुलिस’ – फरार घोषित निदा खान के परिवार ने तोड़ी चुप्पी, सभी आरोपों को ठहराया गलत

tcs nashik case nida khan family statement on allegations and viral photo
पुणे

18 से 25 साल की लड़कियों को टारगेट, ज्यादा वेतन और लग्जरी लाइफ का लालच, मलेशिया के एक शख्स का भी लिंक

tcs nashik corporate jihad conversion racket nida khan malaysia connection sit probe
पुणे
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.