पुणे एयरपोर्ट का रनवे अस्थायी रूप से बंद, भारतीय वायु सेना के जेट की हार्ड लैंडिंग से कई फ्लाइट्स डायवर्ट- जानें क्या हुआ?

आपको बता दें, भारतीय वायु सेना की लैंडिंग के समय उसके लैंडिंग गियर में खराबी आ गई थी। यह घटना रात के करीब 10:25 बजे हुई। गियर में खराबी आने के कारण लैंडिंग सामान्य तरीके से नहीं हो पाई और उसे हार्ड लैंडिंग करनी पड़ी। इसके बाद विमान रनवे पर ही रुक गया, जिससे बाकी विमानों के आने-जाने का रास्ता बंद हो गया। एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) के अनुसार, रनवे को साफ करने और सब कुछ सामान्य करने में लगभग 4 से 5 घंटे लग सकते थे। तकनीकी टीम तुरंत मौके पर पहुंची और विमान को हटाने व रनवे को सुरक्षित करने का काम शुरू कर दिया।