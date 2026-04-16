TCS Nashik Case: ‘भगवान का शुक्र है कि मैं बच गई,’ कंपनी में 6 साल काम कर चुकी महिला ने तोड़ी चुप्पी और खोले कंपनी के राज

TCS Nashik Case: महाराष्ट्र के नासिक में स्थित टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को लेकर चल रहे मुद्दे ने और तूल पकड़ लिया है। पहले से चल रही जांच के बीच टीसीएस में 6 साल काम कर चुकी महिला ने कंपनी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कंपनी के अंदर तल रही साजिश का पर्दाफाश किया है। उनका कहना है कि ऑफिस में एक पैटर्न चल रहा है, जिसमें युवा लड़कियों को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने अपनी आपबीती बताते हुए कहा कि उन्हें ऑफिस की मेन बिल्डिंग से अलग छत पर बने एक हिस्से में अकेले काम करने के लिए मजबूर किया गया। इतना ही नहीं, जब वह नीचे आती थी तो उनसे उनका फोन और बैग ले लिया जाता था। ऐसा करने पर वह खुदको बहुत असहज और अलग महसूस होता था।