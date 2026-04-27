Bulandshahr Triple Murder: बर्थडे पार्टी में चेहरे पर केक लगाने से तीन दोस्तों की हत्या, पुलिस ने आरोपी को एनकाउंटर में किया गिरफ्तार

बुलंदशहर में हुए इस सनसनीखेज हत्याकांड ने हर किसी को झकझोर दिया है। बताया जा रहा है कि शनिवार को जीतू नाम के युवक का जन्मदिन था। इस मौके पर उसने अपने दोस्तों को पार्टी के लिए बुलाया था। इसी दौरान एक दोस्त ने मजाक में उसके चेहरे पर केक लगा दिया। जिससे वह नाराज हो गया। देखते ही देखते यह मामूली विवाद गाली-गलौज और फिर हिंसा में बदल गया। आरोप है कि जीतू ने अपने साथियों के साथ मिलकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस हमले में मनीष सैनी (30), आकाश (19) और अमरदीप सैनी (32) की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस ने इस मामले में तेजी से कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी मयंक सैनी सोमवार सुबह गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान उसने बताया कि वारदात में इस्तेमाल किया गया तमंचा उसने फ्लाईओवर के नीचे छिपा रखा है। सोमवार सुबह करीब 5 बजे पुलिस उसे बरामदगी के लिए लेकर गई।