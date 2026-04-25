प्रेमी की शादी रुकवाने पहुचीं प्रेमिका को जिंदा जलाया… मां ने बताई दिल दहला देने वाली दास्तान

लेकिन कुछ समय पहले युवक के परिवार ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी। शनिवार को आशीष ने खुद युवती को फोन कर अपनी सगाई की बात बताई। यह सुनकर वह उससे मिलने सीधे उसके गांव पहुंच गई। वहां दोनों के बीच इस बात को लेकर कहासुनी शुरू हो गई। इसी दौरान आरोप है कि युवक के भाई विवेक ने गुस्से में आकर कशिश पर पेट्रोल डाल दिया। और आग लगा दी। अचानक हुई इस घटना से मौके पर हड़कंप मच गया। युवती की चीखें सुनकर आसपास के लोग दौड़ पड़े। किसी तरह आग बुझाई।