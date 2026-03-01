टायर पंक्चर बनाने वाले की बेटी बनी अफसर, गायत्री ने अभावों को हराया, UPPCS में हासिल की 210वीं रैंक

गायत्री के पिता, राजकुमार वर्मा, बुलंदशहर के शिकारपुर रोड पर एक छोटी सी दुकान चलाते हैं, जहाँ वे टायर पंक्चर बनाने और चाय बेचने का काम करते हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी चुनौतीपूर्ण थी कि कई बार गायत्री की पढ़ाई की फीस भरने के लिए राजकुमार को दूसरों से ब्याज पर पैसे उधार लेने पड़े। दिन भर की हाड़-तोड़ मेहनत के बाद 200-400 रुपये कमाने वाले पिता ने खुद कष्ट सहे, लेकिन अपनी बेटी के सपनों के बीच कभी गरीबी की परछाईं नहीं पड़ने दी।