मामी के प्यार में पागल भांजा! मामा को पिलाई बीयर… फिर किया ऐसा कांड चकरा गई पुलिस

रामपुर : जनपद के टांडा थाना क्षेत्र स्थित सैदनगर में 13 मार्च की रात हुई एक कथित सड़क दुर्घटना का रामपुर पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। जिसे शुरुआती नजर में एक सामान्य हादसा माना जा रहा था, वह दरअसल एक सोची-समझी साजिश के तहत की गई बेरहमी से हत्या थी। इस जघन्य अपराध को अंजाम देने वाला कोई और नहीं, बल्कि मृतक का सगा भांजा ही निकला, जिसने अपनी मामी से एकतरफा प्यार के चलते अपने मामा को रास्ते से हटा दिया।