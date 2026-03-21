सीने से गले तक घुसा बच्चे के 4 फीट का सरिया, क्रिकेट खेलते समय हुआ हादसा

बुलंदशहर : होनी और अनहोनी के बीच महज चंद इंच का फासला होता है, इसका साक्षात प्रमाण बुलंदशहर के मिर्जापुर गांव में देखने को मिला। शनिवार सुबह क्रिकेट खेलते समय एक 10 वर्षीय मासूम निर्माणाधीन मकान के पिलर पर गिर गया। हादसा इतना खौफनाक था कि पिलर से निकला लोहे का सरिया बच्चे के सीने को चीरता हुआ गले के आर-पार निकल गया। लेकिन, कुदरत का करिश्मा देखिए, शरीर में 4 फीट का सरिया घुसा होने के बावजूद बच्चा न केवल होश में रहा, बल्कि लगातार परिजनों से बात भी करता रहा।