बुलंदशहर के एक ही परिवार के पांच चिराग बुझे, माता-पिता के बुढ़ापे का सहारा छिना, आस्था से शुरू हुई थी यात्रा

Bulandshahr Accident 5 Dead: बुलंदशहर का एक परिवार अपनी सुख-समृद्धि, खुशहाली और लंबी आयु की कामना लेकर माता वैष्णो देवी के दरबार में दर्शन करने गया था। आस्था से भरा यह सफर परिवार के लिए बेहद सुकून और खुशी लेकर आया था, लेकिन किसी को क्या पता था कि वापसी का रास्ता उनकी जिंदगी का आखिरी सफर साबित होगा। माता के दर्शन के बाद परिवार जब घर लौट रहा था, तब उनके चेहरों पर अपनों से मिलने की खुशी और साथ लाए गए प्रसाद को बांटने की उत्सुकता साफ झलक रही थी।