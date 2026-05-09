खून से सना हाईवे: पलक झपकते ही उजड़ गया परिवार, बुलंदशहर में पांच शव देख पत्थर दिल भी रो पड़े

5 Dead Bulandshahr Accident:बुलंदशहर नेशनल हाईवे-34 पर खेतलपुर भांसीली के पास उस समय दिल दहला देने वाला मंजर बन गया जब वैष्णो देवी के दर्शन करके लौट रहा एक पूरा परिवार सड़क हादसे का शिकार हो गया। हंसी-खुशी से लौट रहा यह परिवार पल भर में मौत की गोद में समा गया और हाईवे चीख-पुकार से गूंज उठा।