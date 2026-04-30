बुलंदशहर में बर्थडे ब्वॉय को मुठभेड़ में पुलिस ने मार गिराया, तीन दोस्तों की हत्या कर था फरार…दो पुलिसकर्मी भी घायल

बता दें कि 25 अप्रैल की रात RJS फिटनेस जिम में जीतू सैनी का बर्थडे था, इस दौरान चेहरे पर केक लगाने के बाद हुए विवाद ने जीतू ने भाजपा सभासद के भाई, चचेरे भाई और भतीजे की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस घटना के बाद तीनों परिवारों में कोहराम मच गया, तीनों के परिवार एनकाउंटर की मांग करते हुए काफी हंगामा किए। पुलिस ने ताबड़तोड़ करवाई करते हुए जीतू से पहले मयंक सैनी, रिंकू सैनी और भारत सैनी को एनकाउंटर में गोली मारकर पकड़ा था।