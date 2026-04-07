बुलंदशहर में खौफनाक वारदात, क्लिनिक चलाने वाले डॉक्टर की हत्या, पहचान मिटाने के लिए पत्थर से कुचला चेहरा

Bulandshahr Murder News: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक बेहद दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। बीती रात थाना देहात कोतवाली क्षेत्र में क्लिनिक चलाने वाले डॉक्टर शाहरुख की हत्या की खबर ने पूरे इलाके में डर का माहौल पैदा कर दिया है। हमलावरों ने न सिर्फ डॉक्टर को गोली मारी, बल्कि उनकी पहचान छिपाने के लिए उनके चेहरे को पत्थर से बुरी तरह कुचल दिया।