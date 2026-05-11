बुलंदशहर बार एसोसिएशन में चली गोलियां, कांग्रेस जिलाध्यक्ष के पिता को लगी गोली, दो अधिवक्ता घायल

बुलंदशहर में अधिवक्ताओं के बीच खूनी संघर्ष
Bulandshahr Crime News: बुलंदशहर में सोमवार सुबह डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में अधिवक्ताओं के दो गुटों के बीच चैंबर को लेकर कहासुनी हो गई। इस दौरान पूर्व महासचिव और उनके आठ-दस साथियों ने कांग्रेस जिलाध्यक्ष जिया-उर्र-रहमान के पिता, अधिवक्ता इमामुद्दीन, और उनके साले रऊफ पर गोली चला दी। दोनों को जांघ और पैर में गोली लगी। उनकी हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है।
इमामुद्दीन ने बताया कि वह पिछले 30 वर्षों से जिला एवं सत्र न्यायालय में वकालत कर रहे हैं। उनका चैंबर नंबर 272 एन ब्लॉक में स्थित है। इमामुद्दीन की पत्नी आयशा बेगम ने अपने पति के नाम पर इस चैंबर का ट्रांसफर प्रमाण पत्र बार एसोसिएशन कार्यालय में आकर अलॉट करवा दिया था। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने विधिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद चैंबर इमामुद्दीन के नाम कर दिया।
सोमवार सुबह करीब 6:30 बजे इमामुद्दीन को सूचना मिली कि पूर्व महासचिव और उनके आठ से दस साथी चैंबर का ताला तोड़ रहे हैं। जब इमामुद्दीन और उनके बेटे का साला मौके पर पहुंचे, तो आरोपियों ने उन पर गोलियां चला दीं। गोलीबारी में इमामुद्दीन और उनके साले रऊफ दोनों घायल हो गए। दोनों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी स्थिति को देखते हुए उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया।
पुलिस ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है। तहरीर के आधार पर आरोपियों को पकड़ने के लिए पांच टीमें गठित की गई हैं। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यह घटना बुलंदशहर के डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में गंभीर सुरक्षा और कानून व्यवस्था की चिंता बढ़ा रही है। चैंबर विवाद पर गोलीबारी करना पेशेवर मर्यादाओं के लिए गंभीर चुनौती है।
पुलिस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि गोलीबारी के पीछे मुख्य वजह क्या थी और आरोपियों की पहचान के बाद उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।
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