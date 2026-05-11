11 मई 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बुलंदशहर

बुलंदशहर बार एसोसिएशन में चली गोलियां, कांग्रेस जिलाध्यक्ष के पिता को लगी गोली, दो अधिवक्ता घायल

बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में चैंबर विवाद को लेकर अधिवक्ताओं के दो गुटों में हिंसक झड़प हो गई। इस दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष के पिता को गोली लग गई।

2 min read
Google source verification

बुलंदशहर

image

Anuj Singh

May 11, 2026

बुलंदशहर में अधिवक्ताओं के बीच खूनी संघर्ष

बुलंदशहर में अधिवक्ताओं के बीच खूनी संघर्ष

Bulandshahr Crime News: बुलंदशहर में सोमवार सुबह डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में अधिवक्ताओं के दो गुटों के बीच चैंबर को लेकर कहासुनी हो गई। इस दौरान पूर्व महासचिव और उनके आठ-दस साथियों ने कांग्रेस जिलाध्यक्ष जिया-उर्र-रहमान के पिता, अधिवक्ता इमामुद्दीन, और उनके साले रऊफ पर गोली चला दी। दोनों को जांघ और पैर में गोली लगी। उनकी हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है।

चैंबर विवाद में हुआ कांड

इमामुद्दीन ने बताया कि वह पिछले 30 वर्षों से जिला एवं सत्र न्यायालय में वकालत कर रहे हैं। उनका चैंबर नंबर 272 एन ब्लॉक में स्थित है। इमामुद्दीन की पत्नी आयशा बेगम ने अपने पति के नाम पर इस चैंबर का ट्रांसफर प्रमाण पत्र बार एसोसिएशन कार्यालय में आकर अलॉट करवा दिया था। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने विधिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद चैंबर इमामुद्दीन के नाम कर दिया।

गोलीबारी कैसे हुई?

सोमवार सुबह करीब 6:30 बजे इमामुद्दीन को सूचना मिली कि पूर्व महासचिव और उनके आठ से दस साथी चैंबर का ताला तोड़ रहे हैं। जब इमामुद्दीन और उनके बेटे का साला मौके पर पहुंचे, तो आरोपियों ने उन पर गोलियां चला दीं। गोलीबारी में इमामुद्दीन और उनके साले रऊफ दोनों घायल हो गए। दोनों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी स्थिति को देखते हुए उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया।

पुलिस की कार्रवाई

पुलिस ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है। तहरीर के आधार पर आरोपियों को पकड़ने के लिए पांच टीमें गठित की गई हैं। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यह घटना बुलंदशहर के डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में गंभीर सुरक्षा और कानून व्यवस्था की चिंता बढ़ा रही है। चैंबर विवाद पर गोलीबारी करना पेशेवर मर्यादाओं के लिए गंभीर चुनौती है।

पुलिस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि गोलीबारी के पीछे मुख्य वजह क्या थी और आरोपियों की पहचान के बाद उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।

ये भी पढ़ें

जम्मू-तवी एक्सप्रेस में यात्री की गोली मारकर हत्या, रेलवे ट्रैक पर फेंका शव
वाराणसी
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

11 May 2026 03:25 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bulandshahr / बुलंदशहर बार एसोसिएशन में चली गोलियां, कांग्रेस जिलाध्यक्ष के पिता को लगी गोली, दो अधिवक्ता घायल

बड़ी खबरें

View All

बुलंदशहर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

बुलंदशहर के एक ही परिवार के पांच चिराग बुझे, माता-पिता के बुढ़ापे का सहारा छिना, आस्था से शुरू हुई थी यात्रा

bulandshahr family vaishno devi accident nh34
बुलंदशहर

खून से सना हाईवे: पलक झपकते ही उजड़ गया परिवार, बुलंदशहर में पांच शव देख पत्थर दिल भी रो पड़े

5 dead family bulandshahr nh34 accident
बुलंदशहर

बुलंदशहर में NH-34 पर बाइक ट्रक में पीछे से घुसी पति- पत्नी समेत एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत

घटनास्थल से जानकारी देते SP फोटो सोर्स विभाग
बुलंदशहर

‘शोले’ का वीरू असल जिंदगी में, प्रेमिका से शादी की जिद में 70 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ा युवक, शरीर पर डाला पेट्रोल

bulandshahr news, veeru tower drama, lover marriage demand india
बुलंदशहर

बुलंदशहर में बर्थडे ब्वॉय को मुठभेड़ में पुलिस ने मार गिराया, तीन दोस्तों की हत्या कर था फरार…दो पुलिसकर्मी भी घायल

Up news, बुलंदशहर
बुलंदशहर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.