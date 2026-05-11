बुलंदशहर बार एसोसिएशन में चली गोलियां, कांग्रेस जिलाध्यक्ष के पिता को लगी गोली, दो अधिवक्ता घायल

सोमवार सुबह करीब 6:30 बजे इमामुद्दीन को सूचना मिली कि पूर्व महासचिव और उनके आठ से दस साथी चैंबर का ताला तोड़ रहे हैं। जब इमामुद्दीन और उनके बेटे का साला मौके पर पहुंचे, तो आरोपियों ने उन पर गोलियां चला दीं। गोलीबारी में इमामुद्दीन और उनके साले रऊफ दोनों घायल हो गए। दोनों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी स्थिति को देखते हुए उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया।