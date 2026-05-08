बुलंदशहर में NH-34 पर बाइक ट्रक में पीछे से घुसी पति- पत्नी समेत एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत

बुलंदशहर के देहात कोतवाली क्षेत्र में शुक्रवार शाम करीब साढ़े पांच बजे हुए इस हादसे ने हर किसी की आंखें नम कर दीं। धमेड़ा कीरत गांव के रहने वाले उत्तम सिंह अपनी पत्नी उर्मिला और तीन बच्चों के साथ खुर्जा से वापस घर लौट रहे थे। परिवार किसी रिश्तेदार से मिलने गया था। घर लौटते समय उनकी बाइक नेशनल हाईवे-34 पर भैसौली कट के पास पहुंची थी। बताया जा रहा है कि आगे चल रहा ट्रक तेज रफ्तार में था। लेकिन अचानक उसकी गति कम हो गई। पीछे आ रहे उत्तम सिंह बाइक को संभाल नहीं सके। बाइक सीधे ट्रक के पीछे जा घुसी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार सभी लोग सड़क पर जा गिरे। हादसे के बाद सड़क पर चीख-पुकार मच गई। राहगीरों ने जब दृश्य देखा तो उनके भी होश उड़ गए। पति-पत्नी और तीनों बच्चों के शव सड़क पर एक-दूसरे के ऊपर पड़े थे। पास में टूटी हुई बाइक पड़ी थी। जिसका अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका था।