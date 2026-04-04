Bulandshahr News: ‘कुदृष्टि’ के डर से चोर ने लौटाया मंदिर का पंखा, गूंजे जयकारे

श्रद्धालुओं ने इसे देवी मां की कृपा और आस्था की जीत बताया।पुजारी राजकुमार अवस्थी ने कहा कि यह सब मां की महिमा का परिणाम है। उन्होंने बताया कि उन्हें पूरा विश्वास था कि माता रानी की कृपा से पंखा वापस जरूर आएगा। वहीं, मंदिर में नियमित रूप से आने वाले भक्त—नवीन सिंघल, पिंटू चौहान, वीना सिंघल और पिंकी सिंघल—ने भी इसे आस्था की शक्ति का प्रमाण बताया।यह घटना अब पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। लोग इसे एक मिसाल के तौर पर देख रहे हैं कि सच्ची आस्था और विश्वास कभी-कभी बड़े से बड़े अपराधी के मन में भी बदलाव ला सकता है।