Bulandshahr News: ‘कुदृष्टि’ के डर से चोर ने लौटाया मंदिर का पंखा, गूंजे जयकारे

बुलंदशहर के खानपुर कस्बे से आस्था और विश्वास से जुड़ा एक अनोखा मामला सामने आया है, जिसने हर किसी को हैरान करने के साथ भावुक भी कर दिया। यहां स्थित प्राचीन चामड़ देवी मंदिर में चार दिन पहले छत पर लगा पंखा चोरी हो गया था। मंदिर में हुई इस घटना से पुजारी काफी आहत थे, लेकिन उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के बजाय एक अलग और अनोखा रास्ता चुना।
मंदिर के पुजारी पंडित राजकुमार अवस्थी ने मंदिर के बाहर एक मार्मिक पोस्टर चस्पा कर दिया। इस पोस्टर में लिखा था, “जो भी पंखा लेकर गया है, अगर वह उसे वापस कर देगा तो माता रानी का आशीर्वाद मिलेगा, अन्यथा उस पर मां की कुदृष्टि पड़ेगी।” यह संदेश देखते ही देखते पूरे कस्बे में चर्चा का विषय बन गया। स्थानीय लोग इसे आस्था की शक्ति और पुजारी की अनोखी पहल के रूप में देखने लगे।
पोस्टर लगने के बाद जो हुआ, उसने सभी को चौंका दिया। गुरुवार सुबह जब पुजारी मंदिर पहुंचे और कपाट खोले, तो उन्होंने देखा कि छत पर वही पंखा दोबारा लगा हुआ है, जो चार दिन पहले चोरी हो गया था। यह दृश्य देखकर पुजारी खुद भी हैरान रह गए। आशंका जताई जा रही है कि चोर ने रात के अंधेरे में चुपचाप मंदिर पहुंचकर बिना किसी को बताए पंखा वापस लगा दिया।
पंखा वापस मिलने की खबर तेजी से पूरे क्षेत्र में फैल गई। देखते ही देखते मंदिर परिसर में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी और “जय माता दी” के जयकारों से माहौल गूंज उठा।
श्रद्धालुओं ने इसे देवी मां की कृपा और आस्था की जीत बताया।पुजारी राजकुमार अवस्थी ने कहा कि यह सब मां की महिमा का परिणाम है। उन्होंने बताया कि उन्हें पूरा विश्वास था कि माता रानी की कृपा से पंखा वापस जरूर आएगा। वहीं, मंदिर में नियमित रूप से आने वाले भक्त—नवीन सिंघल, पिंटू चौहान, वीना सिंघल और पिंकी सिंघल—ने भी इसे आस्था की शक्ति का प्रमाण बताया।यह घटना अब पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। लोग इसे एक मिसाल के तौर पर देख रहे हैं कि सच्ची आस्था और विश्वास कभी-कभी बड़े से बड़े अपराधी के मन में भी बदलाव ला सकता है।
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