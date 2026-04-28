दिल्ली-NCR के मौसम में होने वाला है बड़ा उलटफेर, अगले 2 घंटों में बदलेगा आसमान का रंग; विभाग ने जारी किया अलर्ट

IMD के आंकड़ों के अनुसार, आज दिल्ली का न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 41 से 43 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है। दिन के समय हवा की गति 30 से 50 किमी प्रति घंटा रह सकती है। शाम तक बादल घने हो सकते हैं और कुछ स्थानों पर मध्यम बारिश हो सकती है। लगातार बढ़ रही गर्मी और हीटवेव को देखते हुए डॉक्टरों और मौसम विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने को कहा है। शरीर में पानी की कमी न होने दें, बाहर निकलते समय सूती कपड़े पहनें और अपने सिर को ढककर रखें ताकि लू से बचा जा सके।