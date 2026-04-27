प्री-मानसून दिखाएगा खेल: 28, 29 और 30 अप्रैल को होगी भारी बारिश, मौसम विभाग का इन राज्यों के लिए अलर्ट

प्री-मानसून (Pre-Monsoon) के सीज़न के देश में दस्तक देने के बाद से मौसम में बदलाव देखने को मिला है। मौसम में बदलाव से कई राज्यों में फिर से बारिश का दौर शुरू हो गया है। मानसून (Monsoon) के 2025 सीज़न के दौरान देशभर में शानदार बारिश देखने को मिली थी, जिसकी वजह से एक्सपर्ट्स ने 2026 में जोरदार बारिश का पूर्वानुमान लगाया था। हालांकि कुछ दिन पहले आई रिपोर्ट के अनुसार इस साल बारिश पर अल-नीनो का प्रभाव पड़ने की संभावना जताई जा रही है। इसी बीच अब देश में प्री-मानसून खेल दिखाएगा। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने कई राज्यों में 28, 29 और 30 अप्रैल को भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।