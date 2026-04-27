27 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

प्री-मानसून दिखाएगा खेल: 28, 29 और 30 अप्रैल को होगी भारी बारिश, मौसम विभाग का इन राज्यों के लिए अलर्ट

Heavy Rain Alert: देश में प्री-मानसून खेल दिखाने वाला है। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि कई राज्यों में 28, 29 और 30 अप्रैल को भारी बारिश होगी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Apr 27, 2026

IMD issues Heavy Rain Alert

IMD issues Heavy Rain Alert

प्री-मानसून (Pre-Monsoon) के सीज़न के देश में दस्तक देने के बाद से मौसम में बदलाव देखने को मिला है। मौसम में बदलाव से कई राज्यों में फिर से बारिश का दौर शुरू हो गया है। मानसून (Monsoon) के 2025 सीज़न के दौरान देशभर में शानदार बारिश देखने को मिली थी, जिसकी वजह से एक्सपर्ट्स ने 2026 में जोरदार बारिश का पूर्वानुमान लगाया था। हालांकि कुछ दिन पहले आई रिपोर्ट के अनुसार इस साल बारिश पर अल-नीनो का प्रभाव पड़ने की संभावना जताई जा रही है। इसी बीच अब देश में प्री-मानसून खेल दिखाएगा। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने कई राज्यों में 28, 29 और 30 अप्रैल को भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।

◙ उत्तरपश्चिम भारत

उत्तरपश्चिम भारत में प्री-मानसून खेल दिखाएगा। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि 28, 29 और 30 अप्रैल को उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में कई जगह भारी बारिश होगी। इस दौरान कई जगह हल्की बारिश होने की भी संभावना है। इस दौरान 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ हवा चलने, धूल भरी आंधी चलने और बिजली गरजने का भी अलर्ट है। साथ ही कुछ इलाकों में ओलावृष्टि की भी संभावना है।

◙ पूर्वी और मध्य भारत

पूर्वी और मध्य भारत में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। ऐसे में मौसम विभाग ने 28, 29 और 30 अप्रैल को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ओडिशा और झारखंड में कई जगह भारी बारिश तो कई जगह हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कुछ जिलों में 30-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ हवा चलने, धूल भरी आंधी चलने और बिजली गरजने और कुछ इलाकों में ओलावृष्टि का भी अलर्ट है।

◙ दक्षिण भारत

दक्षिण भारत के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, माहे यनम, कराईकल और रायलसीमा में 28, 29 और 30 अप्रैल को जमकर बादल बरसेंगे। इस दौरान कई जगह 30-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ हवा चलने और बिजली गरजने का भी अलर्ट है।

◙ उत्तरीपूर्व भारत

उत्तरीपूर्व भारत में प्री-मानसून खेल दिखाएगा। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि 28, 29 और 30 अप्रैल को असम, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा और नागालैंड में तेज़ बारिश होगी। इस दौरान कई जगह तेज़ हवा चलने, धूल भरी आंधी चलने और बिजली गरजने की भी संभावना है।

◙ पश्चिम भारत

पश्चिम भारत में भी बदले हुए मौसम का असर दिखेगा। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि 28, 29 और 30 अप्रैल को महाराष्ट्र में कुछ जगहों पर और भारी बारिश होगी। इस दौरान तेज़ हवा चलने और धूल भरी आंधी चलने का भी अलर्ट है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#WeatherNews

weather alert

Weather Forecast

मौसम समाचार

weather report

Published on:

27 Apr 2026 01:31 pm

Hindi News / National News / प्री-मानसून दिखाएगा खेल: 28, 29 और 30 अप्रैल को होगी भारी बारिश, मौसम विभाग का इन राज्यों के लिए अलर्ट

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

शिवाजी महाराज पर विवादित बयान बाबा बागेश्वर को पड़ा भारी, रितेश देशमुख के तीखे जवाब के बाद मांगी माफी

Baba Bageshwar Raja Shivaji Controversy
मनोरंजन

BJP में शामिल होने के बाद भी राघव चड्ढा की मुश्किलें नहीं हुई कम, जानें किन चुनौतियों का करना पड़ेगा सामना

राष्ट्रीय

‘गांधी जी ने शराब की दलाली करने के लिए कहा था?’ अरविंद केजरीवाल के सत्याग्रह वाले बयान पर BJP का तंज

BJP reaction on Excise Policy Case
नई दिल्ली

ममता बनर्जी ने 82 मामले लड़े, सभी हार गईं, अमित शाह का बंगाल की CM पर तीखा वार

राष्ट्रीय

राज्य सभा में 113 हुई बीजेपी सांसदों की संख्या, AAP के 7 बागी MP के लिए जारी हुई नई अधिसूचना

AAP Rajya Sabha MPs join BJP, Seven AAP MPs merge with BJP, Raghav Chadha joins BJP, AAP split Rajya Sabha, Anti-defection law Rajya Sabha merger,
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.