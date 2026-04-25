भारत सिर्फ सपेरों का देश नहीं, बल्कि टेक हब है, RSS के सर कार्यवाहक ने अमेरिका को दिखाया आइना

भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच चल रहे तनाव पर होसबाले ने कहा कि निरंतर और व्यापक बातचीत से गलतफहमियां दूर की जा सकती हैं। अमेरिका दौरे के समापन के बाद दत्तात्रेय होसबाले 26 से 28 अप्रैल तक जर्मनी के दौरे पर जाएंगे, जहां वे विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। यह कार्यक्रम आरएसएस की वैश्विक छवि को सही रूप में प्रस्तुत करने और भारत की सकारात्मक कहानी को दुनिया तक पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उन्होंने बताया कि दशकों से किसी एजेंडे के तहत यह नैरेटिव गढ़ा गया है कि RSS एक हिंदू वर्चस्ववादी संगठन है। संघ को अक्सर ईसाई-विरोधी, अल्पसंख्यक-विरोधी, विकास-विरोधी और आधुनिकीकरण-विरोधी बताकर पेश किया गया।