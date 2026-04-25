‘राहुल गांधी को देर से एहसास हुआ’ ऐसा क्यों बोले अमित शाह? ममता बनर्जी पर भी बोला हमला

राहुल गांधी ने आगे कहा- हमने 4000 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा में एक ही संदेश दिया था कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलो। बीजेपी बंगाल की संस्कृति, इतिहास और भाषा के विरोध में काम करती है। बीजेपी के नेता कहते हैं कि वन नेशन, वन लैंग्वेज और वन रिलीजन। इस देश में बहुत सारी भाषाएं, धर्म और विचारधाराएं हैं। हम भारतीय संविधान की रक्षा कर रहे हैं। बीजेपी संविधान को खत्म कर रही है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि अगर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक साफ-सुथरी सरकार चलाई होती और बंगाल का ध्रुवीकरण न किया होता तो भाजपा को मौका नहीं मिलता। कांग्रेस पार्टी बीजेपी से लड़ती है। बीजेपी जानती है कि कांग्रेस ही उसे रोक सकती है। राहुल गांधी के इसी बयान पर अमित शाह ने प्रतिक्रिया दी है।