सीजफायर वार्ता पर बड़ा अपडेट: व्हाइट हाउस ने कहा- अमेरिका के विशेष दूत जाएंगे पाकिस्तान, बात करना चाहता है ईरान

व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने बताया कि ईरान आमने-सामने बातचीत करना चाहता है। उन्होंने बताया क‍ि इसलिए स्टीव और जारेड पाकिस्तान जाएंगे, ताकि ईरान की बात सुन सकें। राष्ट्रपति ट्रंप हमेशा से मानते हैं कि कूटनीति को एक मौका देना चाहिए। लेविट के अनुसार, पिछले कुछ दिनों में ईरान की तरफ से कुछ प्रगति देखी गई है। हालांकि उन्होंने यह साफ नहीं किया कि क्या तेहरान ने बातचीत से पहले कोई एकीकृत प्रस्ताव दिया है या नहीं।