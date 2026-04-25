25 अप्रैल 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

सुप्रीम कोर्ट का आदेश- ICU में सुधार के लिए 3 हफ्ते में एक्शन प्लान बनाएं सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश

सुप्रीम कोर्ट ने ICU के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 3 हफ्ते के भीतर ICU के सुधार के लिए एक ठोस एक्शन प्लान तैयार करें।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vinay Shakya

Apr 25, 2026

सांकेतिक AI इमेज

सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्वास्थ्य सेवाओं, विशेषकर क्रिटिकल केय यूनिट (Critical Care Unit) की स्थिति में सुधार के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा कि वे 3 हफ्ते के भीतर ICU के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए एक 'व्यावहारिक और ठोस' एक्शन प्लान तैयार करें।

बेहतर और समान ICU सुविधाओं के लिए प्लान तैयार करें राज्य

सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि राज्यों के स्वास्थ्य सचिव एक हफ्ते के अंदर विशेषज्ञों की बैठक बुलाकर ऐसा प्लान बनाएं, जो व्यावहारिक और लागू करने योग्य हो। अदालत ने स्पष्ट किया है कि अब देश के अस्पतालों में ICU के मानक एक समान और पारदर्शी होंगे, ताकि किसी भी मरीज को इलाज के दौरान बुनियादी सुविधाओं या स्टाफ की कमी के कारण असुरक्षित महसूस न करना पड़े। यह मामला 5 जुलाई 2024 के एक पुराने फैसले से जुड़ा है, जिसमें देशभर में ICU के लिए एक समान और न्यूनतम मानक बनाने की बात कही गई थी।

देशभर में ICU के लिए एक समान और न्यूनतम मानक बनाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान मौजूद AIIMS, मेदांता और टाटा मेमोरियल सेंटर जैसे प्रमुख स्वास्थ्य संस्थानों के प्रतिनिधियों सहित कई प्रख्यात चिकित्सा पेशेवर और संस्थागत प्रमुखों ने सुप्रीम कोर्ट को व्यावहारिक सुझाव दिए। इस केस की अगली सुनवाई 18 मई 2026 को होगी। इस केस की अगली सुनवाई तक सभी राज्यों को अपनी फाइनल रिपोर्ट देनी होगी।

सभी राज्य एक हफ्ते के भीतर विशेषज्ञों की बैठक बुलाएं

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों को आदेश दिया है कि वे एक हफ्ते के भीतर विशेषज्ञों की बैठक बुलाएं। इस बैठक का उद्देश्य ICU के लिए ऐसे नियम बनाना है, जिन्हें जमीन पर आसानी से लागू किया जा सके। राज्यों को अपने एक्शन प्लान में ICU से जुड़ी 5 सबसे बड़ी प्राथमिकताओं जैसे- मशीनों की उपलब्धता, ऑक्सीजन सपोर्ट और विशेषज्ञ डॉक्टर्स की पहचान करनी होगी, जो हर अस्पताल के लिए जरूरी होगी।

नर्सिंग स्टाफ की ट्रेनिंग

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ICU में मरीज की 24 घंटे देखभाल नर्सें ही करती हैं। ऐसे में 'इंडियन नर्सिंग काउंसिल' नर्सों की ट्रेनिंग और उनके पाठ्यक्रम में सुधार के लिए जरूरी बदलावों का प्रस्ताव दे। कोर्ट में विशेषज्ञों ने सुझाव दिया कि इमरजेंसी के लिए एक GPS लोकेटर आधारित हॉस्पिटल लोकेटर विकसित किया जाना चाहिए। इससे आपातकालीन स्थिति में मरीज के परिजन मोबाइल के जरिए तुरंत यह पता लगा सकेंगे कि उनके सबसे करीब किस अस्पताल में ICU बेड खाली है।

ये भी पढ़ें

सीजफायर वार्ता पर बड़ा अपडेट: व्हाइट हाउस ने कहा- अमेरिका के विशेष दूत जाएंगे पाकिस्तान, बात करना चाहता है ईरान
विदेश
White House Press Secretary Karoline Leavitt

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

health

health news

Published on:

25 Apr 2026 05:49 am

Hindi News / National News / सुप्रीम कोर्ट का आदेश- ICU में सुधार के लिए 3 हफ्ते में एक्शन प्लान बनाएं सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

पाकिस्तान में अल्पसंख्यक महिलाओं पर खतरा: 2025 के कुल मामलों में 75% हिंदू बेटियों का कराया गया जबरन धर्मांतरण

Religious conversion
राष्ट्रीय

धार्मिक मामलों में महिला अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई: पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा- महिलाओं को मस्जिदों में प्रवेश करने पर प्रतिबंध नहीं है

supreme Court
राष्ट्रीय

‘राहुल गांधी को देर से एहसास हुआ’ ऐसा क्यों बोले अमित शाह? ममता बनर्जी पर भी बोला हमला

Amit Shah commented on Rahul Gandhi
राष्ट्रीय

भारत में 6 पाकिस्तानी नागरिकों को मिली कठोर कारावास की सजा, 20 साल तक खाएंगे हवालात की रोटी, क्या है मामला?

Court
राष्ट्रीय

राघव चड्ढा समेत AAP के बागी सांसदों का स्वागत, BJP नेता बोले- पंजाब के मुख्यमंत्री केजरीवाल की ‘कठपुतली’

Ashwani Sharma
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.