सुप्रीम कोर्ट का आदेश- ICU में सुधार के लिए 3 हफ्ते में एक्शन प्लान बनाएं सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश

सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि राज्यों के स्वास्थ्य सचिव एक हफ्ते के अंदर विशेषज्ञों की बैठक बुलाकर ऐसा प्लान बनाएं, जो व्यावहारिक और लागू करने योग्य हो। अदालत ने स्पष्ट किया है कि अब देश के अस्पतालों में ICU के मानक एक समान और पारदर्शी होंगे, ताकि किसी भी मरीज को इलाज के दौरान बुनियादी सुविधाओं या स्टाफ की कमी के कारण असुरक्षित महसूस न करना पड़े। यह मामला 5 जुलाई 2024 के एक पुराने फैसले से जुड़ा है, जिसमें देशभर में ICU के लिए एक समान और न्यूनतम मानक बनाने की बात कही गई थी।