बाहर से बंद था दरवाजा, पति ने खोला तो अंदर पड़ी थी पत्नी और दो बच्चों की लाश; मुजफ्फरपुर में ट्रिपल मर्डर

इस घटना का खुलासा तब हुआ जब मृतका का पति मिठाई लाल साह मंगलवार सुबह काम से घर लौटा। मिठाई लाल पेशे से एक कैटरर है और सोमवार रात वह एक शादी समारोह में कैटरिंग का काम करने गया था। मिठाई लाल के अनुसार जब वो अपने भाई के साथ सुबह घर पहुंचा तो घर का मुख्य दरवाजा बाहर से बंद था। पहले तो लगा कि सब सो रहे होंगे, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद होने की वजह से शक हुआ। मिठाई लाल ने जैसे ही दरवाजा खोला और घर में घुसा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बिस्तर पर उसकी पत्नी रीता देवी (30), बेटी वैष्णवी (2 साल) और 3 महीने के बेटे कन्हैया की लाशें पड़ी थीं। पास ही एक रस्सी भी पड़ी थी, जिसका इस्तेमाल इन तीन मासूमों का गला घोंटने के लिए किया गया था।