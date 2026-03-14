आपकी जाति क्या है भैया… आप इंटरव्यू में फेल, राहुल गांधी ने लगाया आरोप तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने दिया जवाब

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की विदेश नीति पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि आज भारत की ऊर्जा सुरक्षा खतरे में है क्योंकि अमेरिका तय कर रहा है कि हम तेल कहां से खरीदेंगे। अपने 70 मिनट के लंबे संबोधन में उन्होंने कांग्रेस और भाजपा के बीच अमीरी-गरीबी का फर्क स्पष्ट किया। राहुल ने बेबाकी से स्वीकार किया कि कांग्रेस एक गरीब पार्टी है, भले ही उसके नेता अमीर हों, जबकि भाजपा खुद एक अमीर पार्टी है। उन्होंने कांशीराम के पेन के ढक्कन (15% बनाम 85%) वाले उदाहरण का जिक्र करते हुए पिछड़ों और दलितों को संदेश दिया कि अधिकार मांगने से नहीं, बल्कि संघर्ष से हासिल होते हैं। भाजपा ने कलम और ढक्कन को अलग कर 85 प्रतिशत की बजाय 15 प्रतिशत लोगों को सारे फायदे दिए हैं। 1500 की क्षमता वाले खचाखच भरे हॉल में नीले रंग का पटका पहने लोगों से राहुल ने कहा कि उन्हें यूपी से केवल 100 लोग चाहिए, जो संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ सकें।