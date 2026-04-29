आबकारी मामला: केजरीवाल की बढ़ी मुश्किलें, हाई कोर्ट ने जारी किया नया नोटिस

Arvind Kejriwal: दिल्ली आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में कानूनी कार्रवाई तेज होती नजर आ रही है। दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फिर से नोटिस जारी किया है। यह नोटिस ईडी की उस अपील पर जारी हुआ है जिसमें निचली अदालत ने केजरीवाल को बरी किए जाने को चुनौती दी गई है। अदालत ने स्पष्ट किया कि पहले भेजा गया नोटिस अभी तक तामील नहीं हुआ है, जिसके चलते दोबारा जवाब मांगा गया है।