ऑफिस के लिए निकली, लेकिन लड़के के साथ पहुंची होटल; दरवाजा बजाने पर नहीं खुला, तो तोड़कर अंदर घुसना पड़ा

Delhi Crime: ऑफिस का बहाना, होटल का ठिकाना और फिर बिस्तर पर बिछी मौत की चादर पुरानी दिल्ली के लाहौरी गेट इलाके में एक सनसनीखेज वारदात ने सबको दहला दिया है। घर से रोज की तरह दफ्तर के लिए निकली युवती अचानक एक रहस्यमयी लड़के के साथ होटल के कमरे में दाखिल हुई, लेकिन कुछ ही घंटों बाद वहां से सिर्फ उसकी बेजान लाश बरामद हुई। जब देर रात तक कमरे की कुंडी नहीं खुली, तो पुलिस की मौजूदगी में दरवाजा तोड़ा गया, जहां का खौफनाक मंजर देख होटल स्टाफ के पैरों तले जमीन खिसक गई। साथ आया लड़का मौके से फरार है, जिसे पकड़ने के लिए पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर छापेमारी शुरू कर दी है। अब सवाल यह है कि क्या यह प्यार का खूनी जाल था या दफ्तर की आड़ में रची गई कोई सोची-समझी साजिश?