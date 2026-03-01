ऑफिस के लिए निकली, लेकिन लड़के के साथ पहुंची होटल; दरवाजा बजाने पर नहीं खुला, तो तोड़कर अंदर घुसना पड़ा

Delhi Crime: ऑफिस का बहाना, होटल का ठिकाना और फिर बिस्तर पर बिछी मौत की चादर पुरानी दिल्ली के लाहौरी गेट इलाके में एक सनसनीखेज वारदात ने सबको दहला दिया है। घर से रोज की तरह दफ्तर के लिए निकली युवती अचानक एक रहस्यमयी लड़के के साथ होटल के कमरे में दाखिल हुई, लेकिन कुछ ही घंटों बाद वहां से सिर्फ उसकी बेजान लाश बरामद हुई। जब देर रात तक कमरे की कुंडी नहीं खुली, तो पुलिस की मौजूदगी में दरवाजा तोड़ा गया, जहां का खौफनाक मंजर देख होटल स्टाफ के पैरों तले जमीन खिसक गई। साथ आया लड़का मौके से फरार है, जिसे पकड़ने के लिए पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर छापेमारी शुरू कर दी है। अब सवाल यह है कि क्या यह प्यार का खूनी जाल था या दफ्तर की आड़ में रची गई कोई सोची-समझी साजिश?
आधी रात का सन्नाटा और चर्च मिशन रोड स्थित होटल का वो कमरा नंबर जहां 11 और 12 मार्च की दरमियानी रात करीब 12:30 बजे मौत का खौफनाक राज खुला। ऑफिस जाने के बहाने घर से निकली युवती जब एक युवक के साथ होटल पहुंची, तो किसी ने नहीं सोचा था कि ये उसकी आखिरी सफर होगी। घंटों तक कमरे से न कोई आहट आई, न कोई हलचल। आनन-फानन में पुलिस बुलाई गई और जब भारी भरकम दरवाजा तोड़ा गया तो कमरे से लड़की की लाश मिली। पुलिस ने अब कत्ल का मुकदमा दर्ज कर उस फरार की तलाश में जाल बिछा दिया है।
पुलिस के अनुसार, होटल के कमरे का दरवाजा तोड़ते ही बिस्तर पर युवती का शव बरामद हुआ, जिसे कंबल से आधा ढका गया था। घटनास्थल पर बिस्तर की चादर और आसपास बिखरे कपड़ों पर खून के गहरे धब्बे मिले, जो किसी हिंसक वारदात की गवाही दे रहे थे। कमरे की अस्त-व्यस्त हालत और वहां के मंजर को देखकर स्पष्ट था कि युवती के साथ कोई अनहोनी हुई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए उच्च पुलिस अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे और पूरे होटल परिसर को सील कर जांच शुरू कर दी गई।
मामले की गंभीरता को देखते हुए फौरन क्राइम टीम और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को मौके पर बुलाया गया। जांच टीम ने होटल के उस कमरे के चप्पे-चप्पे का बारीकी से मुआयना किया, जहां बिस्तर से लेकर फर्श पर पड़े कपड़ों और अन्य सामान पर खून के गहरे धब्बे मिले थे। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से खून के नमूने, उंगलियों के निशान और कई महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए हैं। इन सभी सबूतों को लैब भेज दिया गया है, ताकि वैज्ञानिक जांच के जरिए लड़की की मौत की असली वजह और उन हालातों का पता लगाया जा सके जिनमें उसकी जान गई।
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मृतका की पहचान कर परिजनों को सूचित किया, जिसके बाद परिवार में कोहराम मच गया। शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद उसे अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया गया है। मामले की गंभीरता और घटनास्थल पर मिले खून के निशानों को देखते हुए पुलिस ने इसे सुनियोजित हत्या माना है और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। जांच अधिकारियों के अनुसार, होटल में लड़की के साथ आए युवक की भूमिका पूरी तरह संदिग्ध है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने दबिश तेज कर दी है।
फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने कई टीमों का गठन किया है और होटल सहित आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, ताकि युवक के भागने के समय और दिशा का सुराग मिल सके। जांच अधिकारी इस मामले की कई पहलुओं से पड़ताल कर रहे हैं, जिसमें युवती और युवक के संबंधों और उनके होटल पहुंचने के पीछे के कारणों की जांच की जा रही है। पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या दोनों के बीच पहले से जान-पहचान थी या यह हालिया मुलाकात थी। फिलहाल, पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, जिससे मौत की सटीक वजह और कमरे के भीतर हुए घटनाक्रम की पूरी सच्चाई साफ हो सकेगी।
