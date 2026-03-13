सोशल मीडिया पर तरुण के नाम का इस्तेमाल कर जुटाए 37 लाख रुपये, जांच में जुटी दिल्ली पुलिस

Tarun Murder Case delhi : दिल्ली के उत्तम नगर में हुए तरुण हत्याकांड का फायदा उठाकर कुछ असामाजिक तत्वों ने सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरें फैलाईं और परिवार के नाम पर चंदा मांगना शुरू कर दिया। पुलिस की जांच में सामने आया कि महज दो दिनों के भीतर एक बैंक खाते में ₹37 लाख जमा हो गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए द्वारका जिला पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उस खाते को फ्रीज कर दिया है। इस धोखाधड़ी और अफवाह फैलाने के आरोप में अब तक 14 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और पुलिस सोशल मीडिया हैंडल्स की बारीकी से जांच कर रही है।
पुलिस अधिकारियों का साफ कहना है कि किसी भी दुखद या संवेदनशील घटना के बाद सोशल मीडिया पर झूठी और भ्रामक बातें फैलाना न सिर्फ कानूनन अपराध है, बल्कि इससे समाज का माहौल भी खराब हो सकता है। इसीलिए ऐसी हरकतों पर अब सख्ती से नकेल कसी जा रही है। उत्तम नगर वाली घटना के बाद सोशल मीडिया पर कई तरह के वीडियो और पोस्ट तेजी से वायरल होने लगे थे, जिनमें बिना किसी आधार के भड़काऊ दावे किए जा रहे थे। द्वारका जिला पुलिस ने इन पोस्टों को गंभीरता से लिया और जब इनकी जांच की, तो पता चला कि कुछ अकाउंट्स जानबूझकर ऐसी गलत जानकारी फैला रहे थे। पुलिस का मानना है कि ऐसी पोस्ट न केवल लोगों को गुमराह कर रही थीं, बल्कि इससे पूरे इलाके की शांति भी भंग हो सकती थी।
जांच के दौरान पुलिस ने सोशल मीडिया कंपनियों के साथ मिलकर काम करना शुरू किया ताकि गलत जानकारी को रोका जा सके। अब तक आईटी एक्ट की धाराओं के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (ट्विटर) को 14 और इंस्टाग्राम को 8 रिक्वेस्ट भेजी गई हैं, ताकि भड़काऊ और झूठी पोस्ट को हटाया जा सके। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जो लोग अफवाहें फैला रहे थे, उनके अकाउंट्स की पहचान कर ली गई है। इन सभी के खिलाफ अब कानूनी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी गई है।
पुलिस के हाथ एक और हैरान करने वाली बात लगी। 10 मार्च 2026 को सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल होने लगा, जिसमें एक QR कोड दिखाकर लोगों से पैसे की मदद मांगी जा रही थी। वीडियो में ये दावा किया गया कि ये सारा पैसा तरुण के परिवार की मदद के लिए इकट्ठा किया जा रहा है। लेकिन जब पुलिस ने इसकी गहराई से पड़ताल की, तो पता चला कि इस तरह से फंड जुटाना काफी संदिग्ध और गड़बड़ लग रहा था। जांच में ये बात सामने आई कि महज दो दिनों के अंदर ही उस बैंक खाते में करीब 37 लाख रुपये जमा हो गए थे।
जैसे ही पुलिस को इस संदिग्ध लेनदेन की भनक लगी, उन्होंने तुरंत बैंक मैनेजर से संपर्क किया। पुलिस ने बैंक को साफ निर्देश दिया कि उस खाते में होने वाले हर तरह के लेन-देन (आने और जाने वाले पैसे) को फौरन रोक दिया जाए। इसके साथ ही, खाते में जमा पूरी रकम को फ्रीज करवा दिया गया। पुलिस का कहना है कि यह कदम इसलिए उठाया गया ताकि आम लोगों का पैसा सुरक्षित रहे और किसी भी तरह की धोखाधड़ी न हो सके।
द्वारका जिला पुलिस ने दो टूक शब्दों में कह दिया है कि सोशल मीडिया पर बिना सिर-पैर की या झूठी बातें फैलाना कानूनन अपराध है। पुलिस के मुताबिक, जो लोग जानबूझकर गलत जानकारी फैलाकर समाज का माहौल बिगाड़ने या तनाव पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इसके साथ ही पुलिस उन लोगों पर भी पैनी नजर रख रही है जो इस घटना का बहाना बनाकर ऑनलाइन चंदा इकट्ठा करने में जुटे हैं। पुलिस ने आम लोगों से भी हाथ जोड़कर अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर किसी भी खबर या वीडियो को आगे भेजने (शेयर करने) से पहले उसकी सच्चाई जरूर परख लें। अधिकारियों का कहना है कि बिना जांचे-परखे कुछ भी शेयर करना अनजाने में अफवाह फैलाने जैसा ही है, इसलिए केवल भरोसेमंद और सरकारी जरियों से मिली जानकारी पर ही यकीन करें।
दरअसल, यह पूरा मामला होली के दिन पश्चिमी दिल्ली के उत्तम नगर इलाके से शुरू हुआ था। वहां दो अलग-अलग समुदायों के परिवारों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। बताया जा रहा है कि झगड़ा एक बहुत ही मामूली बात से शुरू हुआ था, लेकिन देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। इस हिंसक झड़प में 26 साल के तरुण नाम के एक युवक की जान चली गई, जिसके बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल बन गया। पुलिस की जांच के मुताबिक, झगड़े की शुरुआत तब हुई जब सायरा नाम की एक महिला पर गुब्बारा फेंका गया। आरोप है कि इसके बाद महिला ने अपने घर वालों को बुला लिया, फिर दोनों तरफ से बहसबाजी शुरू हुई और देखते ही देखते मारपीट होने लगी। मामला इतना बिगड़ गया कि इस हिंसा में तरुण की हत्या कर दी गई।
इस मामले में पुलिस ने अब तक कुल 14 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बाद तीन महिलाएं फरार हो गई थीं, जिनके बारे में खबर मिली थी कि वे ख्याला इलाके में कहीं छिपी हुई हैं, पुलिस लगातार उनकी तलाश में लगी रही। जांच के दौरान पुलिस ने कई संदिग्ध लोगों से पूछताछ की और धीरे-धीरे पूरे मामले की कड़ियां जोड़ीं। तरुण की मौत के बाद इलाके में माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया था। कुछ हिंदू संगठनों ने इस घटना के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। प्रदर्शन के दौरान गुस्साए लोगों की भीड़ ने हत्या के संदिग्धों से जुड़े एक घर में तोड़फोड़ की और खबर है कि वहां आग भी लगा दी गई।
फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की हर एंगल से बारीकी से जांच कर रही है। चाहे वह सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वाले अकाउंट्स हों, चंदे के नाम पर जमा हुआ संदिग्ध पैसा हो या फिर हिंसा की वारदात पुलिस इन सभी कड़ियों को जोड़कर देख रही है। पुलिस का साफ कहना है कि जांच अभी जारी है और अगर इसमें किसी भी और व्यक्ति की भूमिका सामने आती है, तो उसे भी बख्शा नहीं जाएगा और सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
द्वारका जिला पुलिस ने साफ कहा है कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर अफवाह फैलाने या लोगों को गुमराह करने की कोशिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। कानून के तहत ऐसे मामलों में कड़ी सजा का प्रावधान है। पुलिस ने दोहराया है कि सार्वजनिक शांति भंग करने या लोगों को भड़काने वाली किसी भी ऑनलाइन गतिविधि को गंभीरता से लिया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
बड़ी खबरेंView All
नई दिल्ली
दिल्ली न्यूज़
ट्रेंडिंग