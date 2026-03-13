सोशल मीडिया पर तरुण के नाम का इस्तेमाल कर जुटाए 37 लाख रुपये, जांच में जुटी दिल्ली पुलिस

दरअसल, यह पूरा मामला होली के दिन पश्चिमी दिल्ली के उत्तम नगर इलाके से शुरू हुआ था। वहां दो अलग-अलग समुदायों के परिवारों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। बताया जा रहा है कि झगड़ा एक बहुत ही मामूली बात से शुरू हुआ था, लेकिन देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। इस हिंसक झड़प में 26 साल के तरुण नाम के एक युवक की जान चली गई, जिसके बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल बन गया। पुलिस की जांच के मुताबिक, झगड़े की शुरुआत तब हुई जब सायरा नाम की एक महिला पर गुब्बारा फेंका गया। आरोप है कि इसके बाद महिला ने अपने घर वालों को बुला लिया, फिर दोनों तरफ से बहसबाजी शुरू हुई और देखते ही देखते मारपीट होने लगी। मामला इतना बिगड़ गया कि इस हिंसा में तरुण की हत्या कर दी गई।