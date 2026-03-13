बड़ी खबर: केजरीवाल ने पीएम मोदी से पूछा ईरान से जुड़ा ये बड़ा सवाल

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तीखा सवाल पूछा है। उन्होंने ईरान और इजरायल के बीच जारी तनाव के संदर्भ में पूछा कि क्या ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने भारतीय जहाजों को होर्मुज जलडमरूमध्य से सुरक्षित गुजरने का कोई ठोस आश्वासन दिया है? केजरीवाल ने हिंदी में किए अपने पोस्ट में चिंता जताते हुए प्रधानमंत्री से स्पष्टता मांगी कि क्या पश्चिम एशिया के इस गंभीर संकट से भारतीय नागरिकों और व्यापार को जल्द राहत मिल पाएगी।