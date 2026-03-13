डेढ़ साल की मासूम से दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने मारी गोली!

पुलिस ने क्षेत्र में नाकाबंदी कर दी। पुलिस को बाइक पर एक संदिग्ध आता हुआ हुआ दिखाई दिया तो उसे रुकने का इशारा किया गया। पुलिस को देखकर बाइक सवार युवक भागने लगा। पुलिस के ही अनुसार इस पर पुलिस ने पीछा शुरू किया तो खुद को घिरता हुआ देख आरोपी बाइक सवार युवक जंगल की ओर भागने लगा। पुलिस ने इसे घेर लिया तो आरोपी ने पुलिस टीम पर फायर कर दिया। इसके बाद पुलिस की ओर से गोली चलाई गई तो इसके पैर में गोली लगी। घायल को पुलिस अस्पताल लेकर गई और पूछताछ की गई तो पता चला कि वही आरोपी है जिसने डेढ़ साल के मासूम के साथ कुकर्म की घटना को अंजाम दिया था।